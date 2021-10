Veel te veel banen, veel te weinig personeel: hoe kan dat?

Een historisch moment deze zomer: voor het eerst waren er meer vacatures dan werklozen in Nederland. Loop over straat en je ziet het zelf: winkels en restaurants die op zoek zijn naar personeel dringen zich aan je op. Tienduizenden vacatures in de zorg en vliegtuigen die opstijgen zonder koffers, omdat er een tekort is aan bagage afhandelaars. De krapte op de arbeidsmarkt is ongekend. Grote vraag is: komen we er ooit nog vanaf? Kunnen robots ons misschien helpen in de arbeidsmarkt van de toekomst? En weten werknemers de huidige krapte om te zetten in klinkende munt?

Zie het privacybeleid op https://art19.com/privacy en de privacyverklaring van Californië op https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info.