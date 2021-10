Vandalen spuiten antisemitische leuzen op barakken Auschwitz

Vandalen hebben dinsdag antisemitische leuzen gespoten op negen houten barakken in het voormalige concentratiekamp Auschwitz-Birkenau. Dat heeft het Auschwitz Memorial and Museum, de organisatie die het terrein tegenwoordig beheert, dinsdag op Twitter laten weten. Het gaat onder meer om antisemitische referenties naar gezegden uit het Oude Testament.

Volgens het museum gaat het om „een schandelijke aanval op het symbool van een van de grootste tragedies in de geschiedenis van de mens” en „een klap voor de slachtoffers van het kamp”. De organisatie laat daarnaast weten dat de Poolse politie een onderzoek begint naar de daders. Bewakingsbeelden worden geanalyseerd en de teksten worden onderzocht op handschrift. Als de politie klaar is met het onderzoek, worden de teksten weggehaald.

Auschwitz was van 1940 tot en met 1945 een massavernietigingskamp waar meer dan 1,1 miljoen mensen omkwamen, vooral Joden. Tegenwoordig is het een museum en gedenkplaats van 170 hectare. De beveiliging van het terrein wordt betaald uit inkomsten van het museum, die door het coronavirus sterk zijn gedaald. Mede daardoor is een volledige beveiliging van het terrein niet mogelijk.

In 2010 kreeg een Zweedse leider van een neonazibeweging een gevangenisstraf van twee jaar en acht maanden, omdat hij leden van de beweging opdracht gaf voor het stelen van de beruchte tekst Arbeit macht frei, die boven de ingangspoort van het kamp hangt. Eerder dit jaar werd een muur van een Joods kerkhof dichtbij Auschwitz beklad met hakenkruizen en andere nazisymbolen.