Unicef: wereldwijd nemen psychische problemen onder jongeren toe

Wereldwijd hebben meer jongeren te maken met psychische klachten. Bij zo’n één op de zeven jongeren zijn mentale problemen vastgesteld, waar dat voor de pandemie nog één op de acht was. Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerd rapport van VN-hulporganisatie Unicef, dat de mentale situatie van jeugdgeneraties in 22 landen in Azië, Amerika, Afrika en Europa heeft onderzocht. Unicef maakt zich grote zorgen over de situatie van de jongeren. Volgens de hulporganisatie zijn de psychische klachten van de jeugd in de coronapandemie toegenomen.

De klachten die vaak opspelen zijn angst, onzekerheid, stress, depressies of traumatische aandoeningen. Dat kan leiden tot suïcidale gevoelens. Volgens Unicef is zelfdoding in West-Europa doodsoorzaak nummer twee onder jongeren van 15 tot 19 jaar. Wereldwijd is het de op twee na belangrijkste doodsoorzaak onder meisjes in die leeftijdscategorie en de vierde belangrijkste oorzaak onder jongens. Verder stellen jongeren door de pandemie minder energie of zin te hebben om iets te ondernemen; dat gevoel speelt op bij 20 procent van de respondenten, zo blijkt uit het onderzoek.

Unicef wijt de stijging onder meer aan de sluiting van de scholen, waardoor veel jongeren het gevoel hebben dat ze stil stonden in hun ontwikkeling. De hulporganisatie stelt dat wereldwijd zo’n 1,6 miljard kinderen tijdens de lockdowns een enige vorm van onderwijs hebben verloren. Daardoor doen ze ook niet mee aan recreatieve activiteiten en hebben ze minder sociaal contact met elkaar. Deze problemen spelen zowel in rijke als minder welvarende landen op.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0800-0113 of www.113.nl.