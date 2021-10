Thalys verandert in Eurostar

Thalys wordt Eurostar. De aanbieder van hogesnelheidstreinen van Amsterdam, Brussel en Dortmund naar Parijs, krijgt binnen twee tot drie jaar dezelfde naam als de snelle treinen naar Londen.

Thalys en Eurostar maakten al in september 2019 bekend dat zij willen samengaan. Door de coronacrisis lagen de besprekingen tijdelijk stil. Nu zijn de aandeelhouders akkoord en ligt het voorstel bij de ondernemingsraad en vakbonden. Het hoofdkantoor van het fusiebedrijf komt in Brussel.

Beide aanbieders hebben dezelfde grootaandeelhouder, de Franse spoorwegmaatschappij SNCF. Thalys, opgericht in 1995, is voor 70 procent in handen van de Fransen; het Belgische spoorbedrijf NMBS bezit 30 procent. NS is 'strategisch partner', maar heeft geen aandelen.

Eurostar (1994) is voor 55 procent in handen van de SNCF. De Britse overheid heeft in 2015 zijn aandeel van 40 procent overgedaan aan twee investeringsfondsen (Caisse de dépôt et placement du Québec en Federated Hermes). De NMBS is voor 5 procent eigenaar van Eurostar.

Faillissement

Beide aanbieders van hogesnelheidslijnen hebben de afgelopen anderhalf jaar zwaar te lijden gehad door de pandemie en de reisbeperkingen. In mei redden de aandeelhouders Eurostar van een faillissement met een noodpakket van 290 miljoen euro. Thalys moest geld lenen om de crisis te overleven.

Het gezamenlijke bedrijf heeft een vloot van een kleine vijftig hogesnelheidstreinen. Voor de pandemie, in 2019, hadden zij een totaalomzet van 1,5 miljard euro. De bedrijven vervoerden voor de crisis bijna 19 miljoen reizigers per jaar. Dat zou nu moeten groeien naar 30 miljoen per jaar, meldden ze eerder.