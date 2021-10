Tesla moet oud-werknemer 137 miljoen dollar betalen om racisme

Autofabrikant Tesla moet een oud-werknemer 137 miljoen dollar (118 miljoen euro) betalen, omdat hij tijdens zijn werk geconfronteerd werd met racistische uitlatingen van collega’s en het bedrijf nagelaten heeft hier redelijke stappen tegen te ondernemen. Dat heeft een Amerikaanse rechter maandag bepaald, meldt The Wall Street Journal dinsdag.

De zwarte liftbediende Owen Diaz krijgt 6,9 miljoen dollar toegekend voor de geleden emotionele schade, de overige 130 miljoen dollar krijgt het bedrijf opgelegd als boete. Het hele geldbedrag gaat naar Diaz.

De 53-jarige Diaz werkte in 2015 en 2016 in een Teslafabriek in het Californische Fremont. Volgens zijn advocaat stonden er op verschillende plaatsen in het gebouw racistische teksten op de muur, onder meer in de toiletruimtes. Ook werd Diaz regelmatig door zijn collega’s racistisch bejegend. Hij klaagde hier verschillende malen over, maar hier deed het bedrijf volgens Diaz niks mee.

Lange weg

Het is de tweede keer in enkele maanden tijd dat Tesla schuldig bevonden wordt in een zaak met claims van intimidatie of discriminatie op basis van ras. In mei kreeg een andere medewerker van de automaker een miljoen dollar toegekend, nadat hij in dezelfde fabriek als Diaz door collega’s racistische opmerkingen naar zijn hoofd kreeg.

Of Tesla tegen de uitspraak van dinsdag in beroep gaat is nog niet duidelijk, maar een woordvoerder van het bedrijf laat aan The New York Times weten dat er wel degelijk op de klachten van Diaz is gereageerd. Twee werknemers zouden zijn ontslagen, eentje werd geschorst. „We zijn nog steeds niet perfect”, voegde ze eraan toe. „Maar we hebben een lange weg afgelegd.”