Storing verholpen, maar Facebook niet uit de brand

Mantelzorgers die elkaar via WhatsApp op de hoogte houden van het welbevinden van hun geliefde. Influencers die hun inkomen verdienen via Instagram. Minima zonder telefoonabonnement die voor hun communicatie afhankelijk zijn van Facebook Messenger. Een wereldwijde storing bij moederbedrijf Facebook legde maandagavond tussen zes en middernacht grote delen van dit soort online verkeer plat.

Concurrerende platforms als berichtendienst Signal meldden een grote toestroom van nieuwe gebruikers en op Twitter werd het leed al gauw omgezet in grappen. Op de beurs noteerde moederbedrijf Facebook met een daling van 5 procent al snel na de storing de slechtste cijfers sinds meer dan een jaar.

Urenlang was voor de buitenwereld onduidelijk waarom Facebook, Instagram, WhatsApp en Messenger niet werkten. Toen het euvel eenmaal verholpen was en de diensten geleidelijk aan weer op gang kwamen, bood Facebook-topman Mark Zuckerberg zijn excuses aan voor de storing. „Ik weet hoeveel jullie rekenen op onze diensten om in contact te blijven met de mensen om wie jullie geven.”

1. Wie werden er door deze storing geraakt?

Facebook bedient wereldwijd bijna drie miljard mensen, WhatsApp heeft twee miljard gebruikers en Instagram één miljard – samen vormt het drietal één groot bedrijf.

De site DownDetector meldde honderdduizenden storingen per uur vanuit de hele wereld. Facebookmedewerkers konden op hun Facebookmailadres geen berichten ontvangen. Sommigen konden zelfs het kantoor niet in, omdat hun toegangspasjes niet meer werkten, meldde een verslaggever van The New York Times.

2. Is de timing van deze storing toeval?

De storing vond plaats nadat klokkenluider Frances Haugen de avond tevoren op de Amerikaanse tv had verteld over hoe jonge gebruikers schadelijke gevolgen van Instagramgebruik kunnen ondervinden. De voormalige Facebookmedewerker nam in haar laatste weken bij het bedrijf tienduizenden kopieën van documenten mee en lekte deze naar dagblad The Wall Street Journal.

De krant beschreef, op basis van deze stukken, onder meer hoe het bedrijf de eigen regels bij prominente gebruikers minder streng toepast. Ook onthulde de krant dat het concern allang beseft dat de foto-app van dochterbedrijf Instagram de geestelijke gezondheid van tienermeiden ernstig kan schaden.

Maar een verband tussen de hierdoor hoog opgelaaide woede over Facebook en de verlammende storing bleek niet te bestaan. Vrees dat er sprake was geweest van een hack of een ander soort aanval bleek ongegrond.

Medewerkers van Facebook zeiden maandagavond al dat de verschillende apps van het concern niet zodanig geïntegreerd zijn dat ze in één klap van buiten allemaal uitgeschakeld kunnen worden. Het probleem lijkt veroorzaakt te zijn door een verkeerd uitgevoerde update bij Facebook zelf.

3. Kan Facebook nu opgelucht ademhalen?

Nee. Het technische probleem heeft niet alleen een zwakke plek in het netwerk van Facebook aangetoond, het heeft ook laten zien dat de problemen voor gebruikers over de hele wereld minder groot waren geweest als Facebook geen toestemming had gekregen om WhatsApp en Instagram over te nemen.

Daarnaast ligt Facebook nog zwaar onder vuur in verband met de recente onthullingen in The Wall Street Journal. Deze dinsdag wordt klokkenluider Haugen gehoord in de Amerikaanse Senaat. Bij een hoorzitting met een vertegenwoordiger van Facebook, vorige week, bleek al hoe vijandig senatoren van beide partijen tegenover het socialemediabedrijf staan.

