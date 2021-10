Russisch duo onderweg voor eerste speelfilm ooit in de ruimte

Een Russische actrice en filmregisseur zijn dinsdag vertrokken naar het internationale ruimtestation ISS. Dat meldt het Russische persbureau Interfax. Het tweetal zal op zo’n 354 kilometer boven de aarde een speelfilm gaan maken, de eerste die ooit in de ruimte is opgenomen.

Naast de 37-jarige actrice Joelia Peresild en 38-jarige regisseur Klim Tsjipenko maakt ook kosmonaut Anton Tsjkaplerov deel uit van de bemanning, die rond negen uur ’s ochtends (lokale tijd) is vertrokken uit Kazachstan. De filmcrew heeft twaalf dagen uitgetrokken voor de opnames van de film, getiteld Vizov (De Uitdaging), waarin een chirurg een kosmonaut probeert te redden. Voor hun vertrek hebben de twee een training gevolgd om onder meer te leren hoe ze kunnen bewegen terwijl ze gewichtloos zijn.

De ruimtemissie lijkt een reactie op een eerder dit jaar aangekondigd Hollywood-project. Ruimtevaartorganisatie NASA en het Amerikaanse ruimtebedrijf SpaceX van Elon Musk maakten in mei bekend plannen te hebben voor een speelfilm met acteur Tom Cruise in het ISS. Een eventuele beoogde datum voor de opnames is niet gegeven.

Eerder dit jaar bracht SpaceX al vier toeristen naar de ruimte en ook miljardairs Jeff Bezos (Amazon, Blue Origin) en Richard Branson (Virgin Galactic) maakten een ruimtevlucht. Maandag werd bekend dat Star Trek-acteur William Shatner volgende week in een raket van Blue Origin naar de rand van de dampkring zal worden geschoten.

In onderstaande video is de lancering dinsdagochtend te zien: