‘Rookie’: doodsverachting op de motorfiets

De motorracescènes in de Belgische film Rookie zijn spectaculair. De camera volgt de coureurs op de voet als zij in hoog tempo over het circuit razen en de bocht insnijden – waarbij de half in de bocht hangende motorrijder zijn knie zover naar buiten duwt dat die bijna het asfalt raakt. Op zulke momenten stuwt de adrenaline van de toeschouwer net als die van de coureurs flink omhoog, bekrachtigd door ronkende cilinderblokken.

Nicky (Matteo Simoni) is een motorcoureur. Zijn hele leven staat in het teken van racen. Hij omarmt ook de levensstijl die erbij hoort: biertjes drinken met de mecaniciens, af en toe een lijntje coke en flirten met de vrouwelijke fans. De snelheidsduivel laat zich niet weerhouden door het feit dat zijn oudere broer omkwam bij een motorongeluk. Als Nicky ook betrokken raakt bij een ongeluk, waarbij hij een gecompliceerde beenbreuk oploopt, ontfermt hij zich over Charlie, de puberzoon van zijn overleden broer. Hij wil van Charlie een coureur zonder doodsangst maken. Eentje die niet nadenkt, maar intuïtief de bochten instuurt en daarbij zo laat mogelijk remt.

Rookie is het speelfilmdebuut van Lieven Van Baelen, een voormalig cameraman. Dat verklaart het succes van de spectaculair gefilmde racescènes. Jammer dat het scenario van mindere kwaliteit is. Een subplot waarin Nicky in de drugshandel terechtkomt is zelfs tenenkrommend clichématig. Ook de tekening van de personages is minder geslaagd dan de effectieve couleur locale. Wel lukt het Van Baelen in zijn debuut op overtuigende wijze een hoofdpersoon te laten zien die vastzit in zijn (giftige) mannelijkheid. De testosteron spat van Nicky af. Aan opgeven doet hij niet en altijd gaat hij met iedereen de competitie aan. Maar of hij op die manier de ideale oom is, is ook de vraag die zijn schoonzus Vero steeds luider stelt.

Drama Rookie Regie: Lieven Van Baelen. Met: Matteo Simoni, Veerle Baetens, Valentijn Braeckman, Tibo Vandenborre. In: 8 bioscopen ●●●●●