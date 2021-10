Zeker 216.000 slachtoffers seksueel misbruik Franse katholieke kerk

Zeker 216.000 kinderen zijn sinds 1950 slachtoffer geworden van seksueel misbruik in de Franse katholieke kerk. Dat staat in een dinsdag gepubliceerd rapport van CIASE, een commissie die is ingesteld om het misbruik te onderzoeken. Het aantal slachtoffers kan oplopen tot 330.000, wanneer ook slachtoffers van seksueel misbruik dat gepleegd werd door iemand zonder officiële functie binnen de kerk worden meegeteld.

Het gaat in het rapport specifiek om personen tot en met 18 jaar die slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik. Commissievoorzitter Jean-Marc Sauvé noemt de cijfers „meer dan zorgwekkend” en „overweldigend” en vindt dat ze „op geen enkele manier onbeantwoord” kunnen blijven. Het misbruik werd gepleegd door zo’n 2.900 tot 3.200 geestelijken en andere functionarissen in dienst van de kerk.

Volgens Sauvé toonde de katholieke kerk „tot het begin van de jaren 2000 een diepe onverschilligheid en zelfs wreedheid tegenover de slachtoffers” en zijn de problemen nog steeds niet opgelost. Slachtoffers werden „niet geloofd, gehoord, men denkt dat ze min of meer hebben bijgedragen aan wat hen is overkomen”, voegde hij eraan toe. De commissie spreekt bij het misbruik van een „systemisch karakter” en vindt dat er financiële compensatie moet komen voor de getroffenen.

Vergeving

De aartsbisschop van Reims en tevens hoofd van de Franse bisschoppenconferentie, Eric de Moulins-Beaufort, vroeg na de presentatie van het rapport om „vergeving van iedereen”. Hij voegde daar volgens persbureau AFP aan toe dat „de stem van de slachtoffers ons overweldigt, hun aantal ons overweldigt”. De aartsbisschop beloofde daarnaast actie te ondernemen om toekomstig seksueel misbruik te voorkomen en recht te doen aan slachtoffers van misbruik uit het verleden.

Het onderzoek van CIASA werd uitgevoerd in opdracht van de kerk. De commissie onderzocht tweeënhalf jaar archieven van kerken, rechtbanken en politie, en deed interviews met getuigen.