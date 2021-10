‘Rapport over verdwijning memo Toeslagenaffaire afgezwakt’

Het onderzoeksrapport over het verdwijnen van een belangrijke memo in de Toeslagenaffaire is in de eindfase afgezwakt en aangepast na opmerkingen van ambtenaren. Dat meldden Trouw en RTL Nieuws maandagavond op basis van verklaringen van anonieme bronnen. Onder meer een belastende passage over de rol van voormalig directeur-generaal van de Belastingdienst Jaap Uijlenbroek zou uit de conceptversie van het door accountantskantoor PwC opgestelde rapport over het memo-Palmen zijn geschrapt. Het eindrapport verscheen vorige week vrijdag.

Lees ook: 47.000 aanvragen: compensatie Toeslagenaffaire kan jaren duren

De onderzoekers van PwC hadden de opdracht om uit te zoeken hoe het memo-Palmen kon verdwijnen. Hierin adviseerde Sandra Palmen, topjurist bij de Belastingdienst, al in 2017 dat stopzetting van toeslagen voor kinderopvang „laakbaar” en onrechtmatig was en dat ouders gecompenseerd moesten worden. Het memo zou volgens Trouw en RTL Nieuws in 2017 en 2019 zijn besproken, maar vervolgens niet zijn gearchiveerd. PwC concludeerde dat er „geen duidelijke verklaring” zou zijn voor het verdwijnen van de notitie en dus geen bewijs te hebben voor een doofpotaffaire.

Volgens Trouw en RTL Nieuws wijzen de verkregen verklaringen op het tegendeel. Zo zou een geschrapte passage gaan over het feit dat Uijlenbroek in 2019 zijn medewerkers opdracht gaf om te achterhalen wat er sinds 2017 met het memo-Palmen was gebeurd. Dit terwijl Uijlenbroek tijdens zijn ondervraging onder ede door de Parlementaire Ondervragingscommissie (POK) nog beweerde nog tot eind 2020 „op geen enkele manier” af te hebben geweten van het memo. Ook zou het memo op 4 juni 2019 besproken zijn met secretaris-generaal Manon Leijten en toenmalig staatssecretaris Menno Snel, terwijl PwC enkel stelt dat het memo een dag later „niet op tafel lag”.

Een meerderheid van de partijen in de Tweede Kamer heeft de vaste Kamercommissie voor Financiën zondag gevraagd om de conceptversie van het PwC-rapport, en andere versies ervan, toe te sturen. Daarbij vraagt zij demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen, verantwoordelijk voor het toeslagendossier, om een tijdlijn van welke personen wanneer de stukken hebben kunnen inzien en welke wijzigingen zijn doorgevoerd in de conceptversie(s). De Kamerleden stelden daarbij de eis om de stukken dinsdagochtend voor 10.00 uur toegestuurd te krijgen.