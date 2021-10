Omstreden Gerard Sanderink keert terug als bestuurder bij Strukton

Gerard Sanderink keert terug als bestuurder van bouwbedrijf Strukton. Dat bevestigt een woordvoerder aan NRC na berichtgeving in het Financieele Dagblad. Sanderink volgt Erik Hermsen op, die na Sanderinks vertrek eerder dit jaar zijn taken overnam. Hermsen werkte tot zijn directe vertrek op vrijdag 22 jaar bij Strukton en gaat zich richten op andere „bestuurlijke en toezichthoudende rollen”, aldus het persbericht.

Sanderink raakte de afgelopen jaren in opspraak door verschillende ruzies en schandalen binnen zijn bedrijven, waar behalve Strukton ook IT-bedrijf Centric en ingenieursbedrijf Antea onder vallen. Hij stapte daarom bij zowel moederbedrijf Oranjewoud (waar Sanderink ook eigenaar van is) en Strukton op, maar is daar inmiddels weer bestuurder.

Een woordvoerder van Strukton antwoordt op vragen van NRC niet verder op het vertrek van Hermsen in te kunnen gaan. „Hij heeft heel veel aan het bedrijf bijgedragen, maar gaat nu een andere kant op in zijn loopbaan.” Volgens haar is de onrust rondom Sanderink bovendien „voorbij”.

Om het bedrijf uit de rode cijfers te halen, zegt het bedrijf de afgelopen tijd de strategie aangescherpt te hebben. Volgens de woordvoerder heeft de directie van Strukton Groep nu „kortere lijntjes” met de verschillende onderdelen. „We maken betere strategische keuzes, en nemen geen risicovolle projecten meer aan.” In 2019 leed het bedrijf nog 19,7 miljoen euro verlies, maar volgens de woordvoerder is de eerste helft van 2021 wel weer winst gemaakt. Het bedrijf heeft ruim 6.500 werknemers.

Schandalen

De dochterbedrijven van Oranjewoud worden sinds 2019 geplaagd door schandalen, en de ene na de andere directeur of bestuurder vertrok er. In februari 2019 viel de FIOD het hoofdkantoor van Strukton binnen in een onderzoek naar corruptie en valsheid in geschrifte rond het verkrijgen van de opdracht voor een metroproject in Riad, Saoedi-Arabië. Het onderzoek loopt nog steeds.

Ook was er grote onvrede over de manier waarop Sanderink de financiële problemen bij Strukton probeerde te verhelpen door geld weg te halen bij de andere ondernemingen. Bovendien ontstond er binnen de ondernemingen steeds meer onrust over het gedrag van Sanderink zelf. In juli 2019 vertrok het vierde directielid bij IT-bedrijf Centric, een van de andere ondernemingen. Aanleiding daarvan was een artikel in NRC over de invloed van de omstreden zelfverklaarde cyberexpert Van Rijbroek, met wie Sanderink sinds 2019 een relatie heeft, op het bedrijf.

Ook beschuldigde Sanderink zijn ex-vriendin Brigitte van Egten, die aan het hoofd van meerdere bedrijven onder Oranjewoud stond, van fraude en diefstal. De FIOD daar heeft daar echter geen bewijs voor gevonden. Hermsen raakte bij dit conflict betrokken toen Van Egten beslag liet leggen op informatie op de telefoon en computer van Sanderink, op het kantoor van Strukton. Sanderink bedreigde tijdens de beslaglegging zowel Hermsen als de inspecteur, waarna Hermsen Sanderink vroeg om in een andere kamer tot bedaren te komen. Tijdens de time-out werd de telefoon van Sanderink op afstand gewist, en is mogelijk bewijsmateriaal vernietigd, zo liet de raadsman van Van Egt aan NRC weten.

In juni schreef het FD dat Hermsen op non-actief zou zijn gesteld, op basis van een gesprek met Herman Spenkelink, commissaris bij Oranjewoud. Een woordvoerder van Strukton ontkent dat, en zegt dat Hermsen een gesprek met Sanderink heeft gehad en een aantal dagen ziek zou zijn geweest.

Van de beurs af

Sanderink bezit al lang het overgrote deel van de aandelen van Oranjewoud. In februari maakte het bedrijf bekend dat het investeringsbedrijf van Sanderink de resterende 0,9 procent van de aandelen wilde opkopen. Dat ging op dat moment om bijna 575.000 aandelen.

De bedoeling is om na voltooiing van de uitkoop een einde te maken aan de notering van Oranjewoud aan de Euronext Amsterdam. Wanneer het zover is, is niet bekend, maar het proces loopt volgens een woordvoerder „volgens plan”. Momenteel is nog slechts een klein volume Oranjewoud-aandelen verhandelbaar.