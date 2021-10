Noma in Kopenhagen opnieuw uitgeroepen tot beste restaurant ter wereld

Het Kopenhaagse Noma is opnieuw uitgeroepen tot het beste restaurant ter wereld. Dat heeft de organisatie achter de prijs, The World’s 50 Best Restaurants (W50), dinsdag in Antwerpen bekendgemaakt. Noma stond in 2010, 2011, 2012 en 2014 ook al bovenaan de prestigieuze ranglijst voor internationale gastronomie. De nummer twee dit jaar, restaurant Geranium, is ook gevestigd in de Deense hoofdstad.

Noma, van chef-kok en oprichter René Redzepi, sloot de deuren in 2016 om vervolgens in 2018 op een andere locatie in Kopenhagen terug te keren. Volgens de W50 is het restaurant „nu terug in topvorm” met een seizoensgebonden aanbod. Van januari tot juni biedt het een menu van hoofdzakelijk zeevruchten aan, in de zomer eentje van groenten, in het najaar een menu met daarop vooral wild. „Noma 2.0 verbaast gasten opnieuw met zijn eindeloze innovatieve degustatiemenu’s”, aldus de organisatie.

Lees ook: Culi-jetset reist af naar Antwerpen voor de Oscars van de gastronomie

Volgens de W50 zijn „hoogtepunten uit voorgaande seizoenen” onder meer de „grensverleggende” vegetarische shoarma van knolselderij en een gerecht bestaande uit een poot, de hersenen en het hart van een eend, opgediend met een klauw, veren en de snavel van het dier erbij. Ook het gerecht van krabvlees geserveerd op een flatbread in de vorm van een krab wordt geroemd door de jury. „Geen enkele reis naar Noma is ooit hetzelfde”, zo schrijft de W50. „Redzepi en zijn team zijn constant op zoek naar onverwachte ingrediënten, om deze te veranderen in prachtige borden.”

Noma volgt het restaurant Mirazur op, in het Zuid-Franse Menton, dat de prijs in 2019 won. In dat jaar bemachtigde Noma zelf de tweede plek. In 2020 werd de ranglijst vanwege de coronapandemie niet opgesteld.