Niemand wil ‘nieuwe Tesla’ missen

Nog maar een paar jaar geleden was het ondenkbaar geweest: een waardering van het – relatief kleine – Volvo die meer dan drie keer zo hoog is als die van Renault. Maar dankzij de aanstaande elektrificatie van de autowereld tellen er nu hele andere dingen dan omvang.

Autofabrikant Volvo gaat volgend jaar naar de beurs, zo maakte het bedrijf maandag bekend. Daarbij mikt het op een waardering van rond de 26 miljard euro, aldus betrokkenen tegen de Financial Times.

Volvo, op dit moment in handen van het Chinese automerk Geely, speelt al sinds 2018 met het idee van een beursgang, maar stelde deze eerder uit vanwege de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Afgelopen weekend circuleerden al geruchten dat de autofabrikant de laatste hand aan de voorbereidingen legde.

Met de aandelenuitgifte hoopt Volvo 2,46 miljard euro op te halen. Als de beursgang slaagt is het bedrijf ongeveer evenveel waard als pakweg BMW en Mercedes-moederbedrijf Daimler, die beide meer auto’s verkopen. Renault is zo’n 8,6 miljard euro waard.

Papieren start-ups

Volvo (circa 41.000 werknemers) mikt op de hoge waardering omdat het meent te kunnen profiteren van de interesse van beleggers in fabrikanten van elektrische auto’s. De afgelopen tijd pompten die al miljarden in – vaak amper concrete en vooral op papier bestaande – start-ups die nieuwe elektrische auto’s willen maken: de verwachtingen van de markt zijn hoog, de gevestigde namen niet altijd goed voorbereid en niemand wil ‘de nieuwe Tesla’ missen.

Volvo geldt als een van de gevestigde namen die wel goed op weg is op het gebied van elektrisch rijden. Zo kan het gebruikmaken van de elektrische technologieën van het Chinese moederbedrijf. Eerder dit jaar maakte Volvo bekend vanaf 2030 alleen nog maar modellen zonder brandstofmotor te verkopen. Daarbij viel vooral op dat dat wereldwijd het geval moet zijn: sommige autobouwers houden wel rekening met dergelijke jaartallen in bijvoorbeeld Europa, maar niet per se daarbuiten.

Beursgang dochter Polestar

Ook cruciaal voor de waardering is dat Volvo zelf een belang heeft in een nieuwe fabrikant van elektrische auto’s waar beleggers veel in zien: Volvo is voor 50 procent eigenaar van Polestar. Dat bedrijf gaat volgend jaar ook naar de beurs, bleek vorige week – vermoedelijk voor rond de 17 miljard euro. Deze beursgang vindt plaats door middel van een zogenoemde ‘special purpose acquisition vehicle’: een lege beurshuls neemt Polestar over.

Vermoedelijk zal dat Volvo zelf ook flink wat geld opleveren. Het bedrijf heeft gewacht met het aankondigen van de eigen beursgang totdat die van Polestar bekend was, zei topman Hakan Samuelsson maandag tegen de Financial Times. Na de waardering van Polestar konden beleggers beter inschatten wat Volvo waard is, aldus Samuelsson.

Van oorsprong is Volvo een Zweedse autofabrikant, maar sinds 2010 is het eigendom van Geely. Dat jaar deed Ford het bedrijf voor 15,5 miljard euro van de hand, omdat het in financiële problemen was gekomen door de mondiale economische crisis. Onder het Chinese Geely verbeterde de reputatie van Volvo en werd het bedrijf weer winstgevend.

Tot dusver kent het bedrijf ook in 2021 goede resultaten, terwijl de meeste autofabrikanten worden geteisterd door chiptekorten. Volvo zag zijn verkopen in de eerste helft van 2021 tot recordhoogte stijgen. Wel maakte het maandag bekend dat de verkopen in september juist weer een stuk lager lagen dan in september 2020. Dat kwam doordat Volvo alsnog last kreeg van het chiptekort.