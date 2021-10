Markante partij Nida stopt na acht jaar uit politieke frustratie

Nee, Nida is geen exclusieve moslimpartij. Nida is een „islamitisch geïnspireerde partij”, tikte oprichter Nourdin el Ouali (39) nieuwe journalisten op de vingers. Een linkse partij voor allerlei kiezers die „hokjes doorbreekt”, zoals in het partijprogramma staat.

Maar het is de lokale partij uit Rotterdam niet gelukt zelf door te breken. De partij bleef in eigen stad steken op twee raadszetels, en had één zetel in zowel Amsterdam, Den Haag als Almere. Een sprong naar de landelijke politiek bleek in maart van dit jaar te ver: Nida haalde met 33.834 stemmen de kiesdrempel niet.

Dinsdag kwam het nieuws dat Nida niet meedoet aan de lokale verkiezingen in maart volgend jaar. Na acht jaar stopt Nida als politieke partij om als belangenorganisatie verder te gaan. „De strijd van de partij om zetels en lijfsbehoud gaat zo ten koste van de hogere strijd van de ziel”, aldus het persbericht.

Het is een besluit van het partijbestuur en de leden, zegt Ercan Büyükçiftçi, raadslid sinds 2018 in Rotterdam. De rol van kleine oppositiepartij, de worsteling om idealen te realiseren, en de concurrentie met nieuwkomer Denk (4 zetels), leverde de fractie ook „een hoop frustratie” op.

Het is het einde van een markante, vernieuwende emancipatiepartij. El Ouali stond bekend als een scherpe debater die rechtse partijen gretig aanviel in het integratiedebat. Nida stortte zich op het Rotterdamse woonbeleid om hogere inkomens te trekken, armoedebestrijding, milieu en het door de partij gewenste afscheid van Zwarte Piet.

El Ouali werd in 2015 uitgeroepen tot Beste Politicus van het Jaar in Rotterdam. In 2018 verloor hij de verkiezing tot beste raadslid van Nederland – ondanks dat hij verreweg de meeste publieksstemmen had. De week ervoor was El Ouali in opspraak geraakt door een oude tweet waarin hij Israël met IS had vergeleken: genoeg om het ‘Links Verbond’ van Nida, PvdA, GroenLinks en SP voor de verkiezingen te doen klappen.

El Ouali stapte al eerder uit de politiek. Hij is sinds juli directeur van de islamitische koepelorganisatie SPIOR in de regio Rijnmond.

De besturen van Nida en Denk hebben enkele weken geleden nog gesprekken gevoerd over een fusie. Maar het islamitisch geïnspireerde Nida wilde meer nadruk leggen op de islam dan Denk wilde. Om het „anti-islam discours” te doorbreken, moet je je als partij ook over de islam als politieke basis durven uitspreken, vindt Büyükçiftçi. „En niet de hele tijd kijken: zou dit ons ook wat stemmen kunnen kosten?”

Denk kan profiteren

Partijvoorzitter Ejder Köse van Denk zegt dat Nida niet in Denk wilde opgaan. „Wij wilden de identiteitsstrijd niet aangaan, zij wilden hun identiteit niet opgeven.”

Net als in Rotterdam zal Denk als nieuwkomer in Den Haag kunnen profiteren van het vertrek van Nida. In Den Haag is Nida nu een van de drie eenmansfracties met een islamitische achterban. Een daarvan, de Islam Democraten, gaat op in Denk. De Partij van de Eenheid doet ook niet mee met de gemeenteraadsverkiezingen, voorman Arnoud van Doorn vertrekt naar Marokko.

In Amsterdam was Mourad Taimounti, de voorzitter van de Amsterdamse fractie van Denk, in maart juist overgestapt naar Nida.