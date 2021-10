Laatste waarschuwing van WhatsApp

Van fouten kun je leren. Dat geldt zeker voor fouten die Facebook maakt. De urenlange storing die maandag Facebook, Instagram en WhatsApp platlegde, was een blunder uit het boekje. Een waarschuwing om niet te veel te vertrouwen op een netwerk waarop we geen controle kunnen uitoefenen.

Twitter, dat de toevloed aan bezoekers maandag verwelkomde met „Hello virtually everyone”, stroomde over van meesmuilende Facebook-gebruikers die grapten dat het zo lekker rustig was – een avondje zonder Facebook. Om vervolgens druk met elkaar te gaan twitteren.

Ook het sociale leven, dat vaak via groepsgesprekken in WhatsApp georganiseerd wordt, viel even stil. Om me heen zie ik voetbalteams, schoolklassen, bridgeclubs, dweilorkesten, familiegroepen en hele bedrijfsafdelingen via WhatsApp – eigendom van Facebook – met elkaar communiceren. Dat is het makkelijkst: iedereen heeft WhatsApp toch al standaard op zijn smartphone?

Totdat het niet meer werkt.

De vermoedelijk oorzaak van de storing was snel bekend: door een eigen fout in de netwerkconfiguratie van Facebook verdwenen de internetdomeinen Facebook.com en Instagram.com van de kaart. Ook het Facebook-personeel zelf kon niet aan de slag, omdat al hun online gereedschap onbenaderbaar was.

De boosdoener was het stokoude Border Gateway Protocol (BGP), een lijstje serveradressen dat de routers van het internet wereldwijd met elkaar uitwisselen. Het klopte niet meer. In het verleden leverden dat soort BGP-problemen ook ingrijpende storingen op. Het is een verouderde techniek, maar zo ingeburgerd dat het lastig is te veranderen.

Dat geldt ook voor WhatsApp: de app is zo ingeburgerd dat het gebruik lastig meer te veranderen is. Met ruim 12 miljoen Nederlanders als gebruikers is het niet eenvoudig je los te rukken uit die app-groepen, of een alternatief te introduceren.

Als zich in de gewone telecomwereld van KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo zo’n ingrijpende storing voordoet, moeten de netwerkproviders elkaar ondersteunen: ze gaan roamen – elkaars gebruikers toegang bieden tot het netwerk. Zulke roamingafspraken zijn er ook als in het buitenland je telefoon aanzet. Eigenlijk merk je daar als gebruiker helemaal niets van.

Zo’n regeling is er niet bij chatdiensten. Daar wil iedere dienst zijn gebruikers vasthouden en probeert hij juist te voorkomen dat ze overstappen. Daarom voelt het als een sprong in het diepe: je losweken van je chatgeschiedenis, je sociale netwerk. Maar het kan.

Hoe lastig het is om Facebook op het gebied van messaging naar de kroon te steken, weten ze bij Google: Google heeft meer techneuten en meer budget, maar slaagde er niet in een goede chatdienst te bouwen. Zelfs Googles poging om WhatsApp te kopen faalde.

Op dit moment probeert Google telecomproviders ervan te overtuigen dat ze RCS, een verbeterde vorm van SMS, standaard moeten integreren. RCS is nog een Android-feestje, omdat Apple er niet aan mee wenst te doen. Apple houdt vast aan iMessage, een soort QR-pas voor de iPhone-gebruikers in je contactenlijst. Plannen om iMessage ook op Android te laten werken, zijn door Apple getorpedeerd: daar verkoop je niet meer telefoons mee.

Er zijn reserve-WhatsApps genoeg. Telegram bijvoorbeeld. Zelf probeer ik mijn netwerk stap voor stap over te hevelen naar Signal – veilig en zonder winstoogmerk. Dat ging tot voor kort nog met het argument dat Facebook het niet erg nauw neemt met je privacy, en als bedrijf ‘uit principe’ niet ondersteund zou mogen worden. De meeste mensen hebben daar echter geen boodschap aan: het werkt toch?

Maar dankzij de storing van afgelopen maandag gaf WhatsApp zelf het beste argument om een reserve-WhatsApp te installeren. Met de hele sportclub, met alle collega’s, met de hele familie: neem uw apps op en wandel.

Marc Hijink schrijft op deze plek elke week over technologie. Twitter: @MarcHijinkNRC