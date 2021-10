Islamitisch geïnspireerde partij Nida stapt uit lokale politiek

Nida stapt uit de lokale politiek. De islamitisch geïnspireerde partij doet niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar en laat dinsdag weten verder te gaan als „emancipatiebeweging”. Dat is volgens de partij besloten op de ledenvergadering. In de Rotterdamse gemeenteraad heeft Nida nu twee zetels; in Amsterdam, Den Haag en Almere één. Vorig jaar deed de partij een poging om in de Tweede Kamer te komen, maar kreeg zij niet genoeg stemmen voor een zetel.

Het vertrek uit de politiek is opvallend, aangezien Nida-oprichter Nourdin el Ouali eerder landelijke ambities uitsprak. In gesprek met NRC zei El Ouali vorig jaar dat het sinds de oprichting in 2013 het plan was om in de Tweede Kamer te komen. Wat het vertrek uit de lokale politiek betekent voor de landelijke ambities, blijft onduidelijk. In een verklaring zegt Nida zich te gaan richten op „behartiging en bezieling van landelijke politiek, media en recht”. Oprichter El Ouali vertrok deze zomer bij de partij om te gaan werken voor de koepelorganisatie Spior van Rotterdamse moskeeën.

De Haagse fractievoorzitter Adeel Mahmood stelt dat Nida een „brede belangenbehartigingspartij voor moslims” wordt. Volgens Mahmood heeft zijn partij in Den Haag geprobeerd om voor de lokale verkiezingen een gezamenlijke kandidatenlijst met Denk op te stellen. De fractievoorzitter stelt echter dat een samenwerking niet van de grond is gekomen. In maart maakte Mourad Taimounti, de voorzitter van de Amsterdamse fractie van Denk, nog bekend over te stappen naar Nida.