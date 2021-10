Iedereen houdt van Ted Lasso

Ted Lasso – zowel de serie als het personage – is een grote uitzondering in het moderne televisielandschap. In de meeste successeries van de afgelopen jaren, zoals Breaking Bad, Ozark en The Crown, vechten de hoofdpersonen elkaar de tent uit. Elke ruzie leidt tot nieuwe problemen, elk conflict voedt de malicieuze sfeer die de ondertoon vormt van de verhalen.

Zo niet in Ted Lasso, een titel die zich zeker in de VS ontpopt tot de eerste echte hit voor Apple TV+. Recent sleepte de serie zeven prestigieuze Emmy Awards in de wacht, onder meer voor beste comedyserie. De steamingdienst van de Amerikaanse techgigant Apple is nog een kleine speler in vergelijking met diensten als Netflix en Disney+, maar doet dankzij Ted Lasso mee om de grootste prijzen (Apple maakt geen cijfers bekend over abonnees). Waarom raakt deze serie zo’n gevoelige snaar?

Aan het slot van het eerste seizoen lucht één van de hoofdpersonen het hart tegen Ted, de uiterst aimabele, altijd optimistische coach van de sappelende Britse voetbalclub AFC Richmond. Alle slechte acties waar de antagonist voor tekende, passeren de revue. Maar Ted wordt niet boos, geeft een knuffel en zegt: ,,Ik vergeef je.” Want zo is Ted: hij is wars van vergif of wrok. Hij ziet altijd overal kansen en probeert het beste uit mensen te halen. Onvoorwaardelijk. Kom daar nog maar eens om op televisie anno 2021.

Hoofdrolspeler Jason Sudeikis, bekend geworden dankzij het befaamde sketchprogramma Saturday Night Live, ontwikkelde de reeks samen met een aantal vrienden onder wie Brendan Hunt, in de serie te zien als einzelgänger Beard. Hoewel winst en verlies van Richmond wel een rol speelt, vormen de intermenselijke relaties, de humor van Ted en de spitsvondige dialogen de rode draad in het plot.

De serie is soms over de top, maar wordt nooit melodramatisch, drammerig of larmoyant. Ieder mens zeult bagage met zich mee. Wees daar eerlijk over en vind de kracht in jezelf, is de boodschap onder alle machograppen. Er wordt ook gespeeld met verwachtingen: in eerste instantie lijkt de eigenaar van de club (Hannah Waddingham in een sterke rol) een vijand van Ted te worden, maar al snel worden de twee vrienden. Zoiets kun je gerust een seizoen uitmelken, maar dat doen de makers niet.

Lompe Hollander

Een van de nieuwe aanwinsten is de Nederlandse acteur David Elsendoorn. De 26-jarige Groninger, die de lompe Nederlandse voetballer Jan Maas speelt, werd eind 2020 benaderd voor een vast bijrolletje. Tot dat moment waren de belangrijkste wapenfeiten van de in 2018 afgestudeerde acteur de rol van Hans Plesman in De Vliegende Hollanders en een hoofdrol in de telefilm Gelukszoekers. Elsendoorn: „Acteren in het buitenland was altijd wel een grote droom van mij. Al is dat niet iets waar je te veel mee te koop wilt lopen op de Amsterdamse Toneelschool.”

David Elsendoorn Yellowbelly

Net als voor veel acteurs droogde ook voor hem het werk op toen de coronacrisis uitbrak: theaterklussen werden afgezegd, series gingen niet door. De Nederlander besloot zijn Engelse uitspraak te gaan verbeteren en zich te verdiepen in een speciale acteermethode die wordt omarmd door sterren als Brad Pitt en Halle Berry. Via die lessen raakte Elsendoorn bevriend met een Britse agent die net op zoek was naar een Nederlandse acteur van zijn leeftijd: „Ik kende de serie nog niet, maar na het zien van de eerste aflevering was ik overtuigd. Ik maakte een auditietape én een filmpje waarin ik bewees dat ik goed genoeg kon voetballen – dat was wel een vereiste.”

Coronabubble

Drie maanden lang bleef het stil, de Nederlander had de serie al bijna afgeschreven. Toen kwam, begin 2021, het verlossende telefoontje: of hij meteen naar Londen kon komen om daar ruim vijf maanden seizoen 2 van Ted Lasso te draaien. Het was eigenlijk doodeng om in de coronalockdown huis en haard te verlaten en een spong in het diepe te wagen, erkent Elsendoorn nu: „Ik heb vier nachten niet geslapen van de misselijkheid voor ik vertrok. Ik kende bijna niemand in Londen en had geen idee in wat voor cast ik terecht zou komen.” Alle angsten bleken ongegrond: de cast leefde in een corona-bubble, het hele team was volledig op elkaar aangewezen.

Zijn personage heeft elke aflevering maar één of twee oneliners. „Brendan Hunt en Joe Kelly, twee van de schrijvers, hebben jarenlang in Amsterdam gewoond en deel uitgemaakt van improvisatiegezelschap Boom Chicago”, vertelt Elsendoorn. „Zij houden enorm van de Nederlandse cultuur en vooral onze directheid. Jan Maas is hun eerbetoon aan de ‘Dutch honesty’, zeggen ze de hele tijd.” De acteur erkent dat het een wat vreemde rol is. „Vooralsnog heeft Jan nog niet veel substantiële verhaallijnen. Wat niet is kan nog komen.” Een groot deel van de serie ontstaat op de set. „Er wordt heel veel geïmproviseerd en herschreven. Soms moeten we een scène heel vaak over doen voordat het team de manier heeft gevonden waarop een grap het beste werkt.”

Emmy-feestjes

Voor zichzelf heeft hij het personage wel iets meer reliëf gegeven. „In de kerstaflevering halverwege seizoen 2 delen de spelers waar zij vandaan komen. Ik proost dan op mijn familie uit Groningen. Ik vind het heel tof dat de provincie waar ik zo van houd wordt genoemd in een serie die de hele wereld over gaat. Ik kreeg na die aflevering ook via Instagram opvallend veel leuke berichtjes uit het hoge noorden.” Over een derde seizoen mag Elsendoorn met klem niets zeggen („ik weet het ook écht nog niet”). Maar het ligt in de lijn der verwachtingen dat zijn personage ook komend jaar nog op Apple TV+ te zien zal zijn.

De acteur zit nu een aantal weken in Los Angeles, in de hoop dat het succes van Ted Lasso zijn carrière vleugels zal geven. „Ik mag hier logeren in het huis van een van de producenten”, vertelt Elsendoorn. „Dat doet hij vaker met acteurs uit de serie. Eerder verbleef Cristo Fernández, die de Mexicaanse voetballer Dani Rojas speelt, hier ook een paar dagen.” Elsendoorn was aanwezig op Emmy-feestjes en leert allerlei belangrijke spelers in L.A. kennen. „In deze stad kan zoveel gebeuren als je op het juiste moment de juiste mensen ontmoet.”