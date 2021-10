Hoera voor Hollywood: eindelijk een eigen filmmuseum

Los Angeles, de filmhoofdstad van de wereld, is een topattractie rijker. Het Academy Museum of Motion Pictures opende vorige week de deuren en brengt op bijna 30.000 vierkante meter in een voormalig warenhuis op Museum Row 125 jaar filmhistorie samen. Het duurde tien jaar en kostte ruim 412 miljoen euro – bijna 80,5 miljoen meer dan gepland – om een honderd jaar oude filmdroom uit te laten komen van de Academy of Motion Picture Arts and Sciences, de beroemde organisatie van filmmakers in Hollywood.

Beter laat dan nooit. Dat moet de afgelopen jaren het motto zijn geweest. De officiële opening van het museum stond namelijk al in 2017 gepland. Maar financiële tegenvallers tijdens de verbouwing van het megacomplex, de vondst van fossielen in de bouwgrond, verandering in leiderschap bij de Academy én Covid-19 gooiden de planning meermaals overhoop.

In februari 2020 kondigde Tom Hanks, een van de vele sterren in de raad van bestuur van het museum, tijdens de Oscarceremonie nog hoopvol aan dat het in december 2020 eindelijk zo ver zou zijn.

De koepel van het Academy Museum, die door velen al is vergeleken met de Death Star uit Star Wars. Iwan Baan Studios / Academy Museum Foundation

Brie (26) en Tyler (27) uit Pittsburg behoren tot de eerste bezoekers die naar het nieuwe museum zijn gekomen. Ze hadden hun trip naar Californië al geboekt na de heuglijke aankondiging van Hanks, maar moesten door de coronacrisis alsnog afzeggen. „Toen zouden we een half jaar geleden komen, maar werd de opening weer uitgesteld”, zegt Tyler. „We hebben dus alles nog een laatste keer omgeboekt en hier staan we dan eindelijk. We zijn zo blij dat we er eindelijk zijn.”

De rode schoentjes van Judy Garland in ‘The Wizard of Oz’ (1939). Foto Joshua White / Academy Museum Foundation

In een ver verleden uitten filmsterren als Mary Pickford en Douglas Fairbanks al de wens voor de oprichting van een filmmuseum; ideeën daarover gaan terug tot de oprichting van de Academy of Motion Picture Arts and Sciences in 1927. Bijna honderd jaar later worden de ‘Stories of Cinema’ – in meervoud dus – nu verteld aan de hand van een vaste tentoonstelling van rekwisieten, decors, posters, scripts en video’s uit de filmcollectie van de Academy, die met 13 miljoen items de grootste ter wereld is op filmgebied. Zo kun je op de expositie onder andere de typemachine bewonderen waarmee scenarist Joseph Stefano het script schreef voor Hitchcocks Psycho (1960); de originele kostuums én robijnrode muiltjes uit The Wizard of Oz (1939) zijn te bewonderen. Dat geldt ook voor het pak dat acteur Doug Jones droeg als de amfibieman in Oscar-winnaar The Shape of Water (2017) en de kleimodellen van de geliefde animatiefilm Inside Out (2015) van studio Pixar.

Sommige stukken zijn geleend of gekocht van bekende verzamelaars zoals Steven Spielberg, die onder andere de laatst overgebleven ‘Rosebud’-slee uit Orson Welles’ Citizen Kane (1941) beschikbaar stelde.

Schrijfmachine die is gebruikt voor het script van ‘Psycho’ (1960). Foto Joshua White / Academy Museum Foundation

‘The Oscar Experience’

Filmliefhebbers Shoon (26) en Yasmeen (26) konden niet wachten om een kijkje te nemen.

Ze wonen een kleine dertig minuten van het museum op Museum Row in het midden van de stad en hebben de verbouwing de afgelopen jaren nauwlettend in de gaten gehouden. Terwijl de kaarten voor de eerste week en eerste drie weekenden al uitverkocht zijn, wisten de twee toch al vroeg tickets te bemachtigen. „De enige andere plek in Los Angeles waar je nu iets van de magie van film kunt beleven is bij het themapark van Universal Studios. Maar dat is eigenlijk meer een pretpark. Dit museum is natuurlijk veel informatiever en meer gericht op het tonen van de kunst van het filmmaken. Ik denk dat ik hier nog vaak zal terugkomen.”

Zoe (25) reed voor de opening tweeënhalf uur van San Diego naar Los Angeles. Samen met een vriend die speciaal uit New York overkwam en haar rechtstreeks vanuit het vliegtuig binnen ontmoet, komt Zoe voor ‘The Oscar Experience’. Dat is een aparte afdeling van het museum, recht onder de staart van ‘Bruce’, de enige mechanische haai die de opnames van de Oscarwinnende hitfilm Jaws (1975) overleefde.

Hier kan iedere bezoeker even ervaren hoe het is om het podium van het Dolby Theatre te betreden en als winnaar van een Oscar naar huis te gaan. Onder begeleiding van enkele ‘producers’ word je naar de coulissen geleid, waar je onder het mom van ‘Meryl Streep houdt van lange speeches’ nog even op je beurt moet wachten, voordat je als winnaar het podium op geroepen wordt. Je mag een echte Oscar vasthouden en even net doen alsof je iedereen, je agent, manager, advocaat en casting director, moet bedanken voor de rol van je leven. „Het is iets wat je tot nu toe alleen op TV hebt kunnen zien en nu kan ik dat gevoel zelf ervaren. Dat is bijzonder, zelfs al is het maar alsof”, verheugt Zoe zich.

Zoals Tom Hanks tijdens zijn openingsspeech al opmerkte: „Er zijn andere filmmusea in de wereld. Maar, met alle respect, dat in Los Angeles moet het Parthenon worden.” Die hoge prestatiedruk zorgde de afgelopen jaren achter de schermen voor strubbelingen over de inhoud en uiteindelijk voor wisselingen in leiderschap. In 2019 nam de huidige directeur, Bill Kramer, het stokje over en ging met een vernieuwde visie verder. Hij wilde niet zoals zijn voorganger aan de slag met een ‘best of Hollywood’-collectie die de filmhistorie verheerlijkte, maar een poging doen om ook af te rekenen met #MeToo en de #OscarsSoWhite-reputatie die de organisatie achtervolgt: Hollywoods verre van glorieuze reputatie als het gaat om de behandeling van vrouwen en minderheden.

De mechanische haai ‘Bruce’ uit de Oscarwinnende hitfilm ‘Jaws’ (1975). Foto Joshua White / Academy Museum Foundation

Onder zijn leiding werd een team van dertien conservatoren aangesteld dat zowel de diversiteit als ook de minder fraaie kanten van de filmhistorie een plaats in het museum moet geven. Zo vind je in dezelfde ruimte als de badjas van Jeff ‘The Dude’ Bridges uit The Big Lebowski (1998) en Charlize Therons gezichtsprotheses voor haar transformerende rol van Aileen in Monster (2003) ook blikjes make-up met de teksten ‘Minstrel’ en ‘Chinees’. Dat is tachtig jaar oude make-up die bedoeld was voor witte acteurs die met black- en yellowface stereotiepe mensen van kleur speelden.

Al voor de officiële opening plaatste actrice America Ferrara (Ugly Betty, How To Train Your Dragon) vanuit de ‘Significant Movies & Movie Makers’- galerij op de tweede verdieping een video op haar Instagram met beelden van Real Women Have Curves (2002). Dat was een baanbrekende film van de Colombiaanse regisseur Patricia Cardoso met Ferrara in de hoofdrol, die destijds door de Oscars werd genegeerd. Het portret van een Mexicaans-Amerikaanse familie in Los Angeles staat pal tegenover Hollywoods al te bekende stereotypes over Latino’s. Ferrara hield het niet droog en schreef op Instagram dat „de opening van het museum nieuwe mogelijkheden biedt om belangrijke gesprekken te voeren over de impact en het belang van de verschillende verhalen die in Hollywood worden verteld”.

Zaal in het Academy Museum over Oscar Micheaux, de eerste zwarte Amerikaan die een speelfilm produceerde, ‘The Homesteader’ (1919), gebaseerd op het door hemzelf geschreven boek. Foto Joshua White / Academy Museum Foundation

Zo komen alle makers en ambachten van film samen op één plek. Dat geldt ook voor de beroepen waar de gemiddelde kijker niet vaak bij stilstaat. In een van de laatste hallen van de permanente tentoonstelling loop je bij binnenkomst bijvoorbeeld direct tegen de schilderijen en miniatuurmodellen van Tim Burtons Batman Returns (1992) aan. Op het bijbehorende bordje kun je lezen dat de schilderingen van Gotham Park de optische illusie creëerden dat acteurs als George Clooney en Danny DeVito zich ‘in’ – maar in het echt eigenlijk vóór – deze setting begaven. Het storyboard van musicalklassieker Grease (1978) en de reeks van vijftien kaartjes die de structuur van de derde akte van The People vs. Larry Flynt (1996) bepalen, laten bezoekers zien hoe favoriete films verteld worden, nog voordat ze gefilmd of gemonteerd zijn.

Het aantal namen dat de Academy kan droppen ter promotie van het museum is natuurlijk eindeloos. De organisatie maakt gretig gebruik van grote filmsterren die hun enthousiaste steun voor het museum uitspreken. Van Spike Lee tot Pedro Almodóvar, Laura Dern, Robert Pattinson en Cher, wier iconische Bob Mackie rodeloperjurk uit 1986 ook binnen te bewonderen valt en die na haar eerste bezoek tweette dat het „hemels” was.

Maar het Academy Museum biedt het publiek uiteindelijk vooral een uniek kijkje achter de schermen van een industrie die vrijwel iedereen in de wereld wel op de een of andere manier raakt. Zo’n blik achter de schermen was tot voor kort alleen voor insiders weggelegd.

Het Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles is van zondag tot en met donderdag geopend van 10:00u tot 18:00u en op vrijdag en zaterdag tot 20:00u. Tickets moeten van tevoren worden gereserveerd en kosten 25 dollar. Kinderen tot en met 17 jaar oud mogen gratis naar binnen. Meer informatie op academymuseum.org