Hoekstra: had Kamer niet hoeven inlichten over brievenbusfirma

Demissionair minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) vindt niet dat hij de Tweede Kamer in de afgelopen jaren had moeten informeren over zijn investering in een bedrijf via een brievenbusfirma op de Maagdeneilanden. Dinsdag heeft Hoekstra tegen journalisten gezegd dat hij de landsadvocaat en formateur in 2017 heeft ingelicht over de investering, vlak voor hij werd aangesteld als minister. Hij had er „geen bezwaar tegen gehad” als die informatie openbaar was gemaakt, maar vindt niet dat hij de Kamer daar zelf van op de hoogte had moeten stellen. Ook stelde de minister dat de kwestie zijn geloofwaardigheid niet heeft aangetast.

Zondag werd via de Pandora Papers bekend dat Hoekstra op een lijst met namen staat van mensen die geld investeerden via belastingparadijzen. De CDA’er stelde in 2009 te hebben geïnvesteerd in een nieuw bedrijf van een vriend, zonder daarbij te hebben gecontroleerd waar de start-up gevestigd was. Tussen 2011 en 2015 was hij Eerste Kamerlid. In die periode stelt Hoekstra zich aan alle „fiscale en juridische regels” te hebben gehouden. Desondanks erkent de minister dat hij in het verleden zorgvuldiger had moeten handelen. „Ik had destijds alerter moeten zijn. Ik neem mezelf kwalijk dat ik hier te weinig aandacht aan heb besteed.”

Tweede Kamerlid Henk Nijboer (PvdA) vroeg de demissionaire minister tijdens het wekelijkse vragenuur of hij meer investeringen via belastingconstructies heeft gedaan. Daarop beloofde Hoekstra „volledige transparantie”. Hij zei onder meer dat hij voor zijn aantreden als bewindspersoon een aanvullende pensioensregeling had lopen via „een investeringsfonds dat gevestigd was op Guernsey”, een Kanaaleiland dat zeer lage belastingtarieven hanteert. Hoekstra stelde dat het fonds liep via zijn toenmalig werkgever, adviesbureau McKinsey, dat de regeling had aangeboden. De CDA’er stelde de aandelen te hebben verkocht voor hij aantrad als minister.