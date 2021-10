Nederland helpt ondanks dringend advies mee met evacuatie Afghanen naar Pakistan

Nederland helpt actief mee met de evacuatie van Afghanen over de grens met Pakistan, ondanks het dringende advies van het ministerie van Buitenlandse Zaken om af te zien van deze „gevaarlijke landroute”. Inmiddels hebben al vele tientallen evacués over de weg het land verlaten. Momenteel verblijven 58 Afghanen in Islamabad die naar Nederland mogen komen, meldt het ministerie na vragen van NRC.

In de dagen na de machtsovername door de Taliban heeft Nederland ruim 1.600 mensen weten te evacueren vanaf het vliegveld van Kabul. Sindsdien staat de luchthaven onder controle van de Taliban. Zij hebben tot nu toe alleen Nederlandse staatsburgers of Afghanen met een Nederlandse verblijfsstatus laten vertrekken. De Tweede Kamer heeft echter via de motie-Belhaj geëist dat alle Afghanen die voor de Nederlandse belangen hebben gewerkt, in veiligheid worden gebracht. Hoeveel mensen hier daadwerkelijk aanspraak op kunnen maken, is nu een heet hangijzer in Den Haag.

Broekers-Knol

Buitenlandse Zaken heeft 23.000 e-mails ontvangen over Afghanen die onder de motie zouden kunnen vallen. Onduidelijk is om hoeveel mensen het gaat. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (VVD, Justitie) zorgde zaterdag voor ophef toen zij in het AD zei dat er misschien wel 100.000 Afghanen naar Nederland willen komen en er zo een braindrain in Afghanistan ontstaat. Een dag later nam zij deze uitspraak terug.

Op 15 september verklaarde Buitenlandse Zaken dat het mensen „nadrukkelijk afraadt de gevaarlijke landroute naar Pakistan te nemen”. Aan dat advies is sindsdien niets veranderd, laat een woordvoerder weten. Intussen hebben vele tientallen mensen de reis dus gemaakt en zich gemeld aan de grens. Zij zijn hierbij geassisteerd door Buitenlandse Zaken, zo bevestigt het ministerie.

Lees ook:Broekers-Knol in de knel

Het kabinet heeft al eerder laten doorschemeren dat het aantal Afghanen dat onder de motie-Belhaj naar Nederland kan komen, niet te hoog mag oplopen. Tijdens het debat met de Kamer over de evacuatie sprak de later afgetreden minister van Buitenlandse Zaken Sigrig Kaag (D66) over een jaarlijks quotum en over een „tijdspad”: hoelang een Afghaanse medewerker voor Nederland heeft gewerkt.

Het kabinet komt naar verwachting voor het einde van de week met een brief over hoe Nederland wil omgaan met de mogelijk vele duizenden Afghanen die op grond van de motie-Belhaj recht hebben op bescherming. Staatssecretaris Broekers-Knol kan woensdag al in de problemen komen, als de Kamer vergadert over het Europese asielbeleid.