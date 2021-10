Frituurvetkartel krijgt miljoenenboete voor prijsafspraken

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft twee inzamelaars van gebruikt frituurvet een boete van in totaal bijna 4 miljoen euro opgelegd voor het maken van prijsafspraken. De bedrijven Nieuwcom en het voormalige Rotie hadden van 2012 tot en met 2018 afspraken over inkoopprijzen, met als doel deze zo laag mogelijk te houden en hun eigen winstmarge te verhogen. Ook spraken ze af wie bij welke locatie het frituurvet zou afhalen en werd concurrentiegevoelige informatie met elkaar gedeeld. In een dinsdag gepubliceerde verklaring schrijft de ACM dat met name kleine horecaondernemingen, zoals restaurants en snackbars, door de kartelafspraken benadeeld werden.

De bedrijven zamelen gebruikt frituurvet in bij horecabedrijven en de voedselindustrie, om het te bewerken tot biodiesel. Als een van hen ten tijde van de prijsafspraken toch bij een leverancier langs was geweest die eigenlijk ‘van de ander’ was en een te hoge prijs had geboden, was er onderling contact. Dit vond voornamelijk plaats per e-mail- en Whatsapp-berichten. De ACM begon in 2018 een onderzoek na aanwijzingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Naast Nieuwcom en Rotie, dat in 2020 werd overgenomen door het Belgische Quatra, maakte ook UCO Kampen prijsafspraken met Rotie. Omdat dit bedrijf failliet ging voor aanvang van de procedure bij de ACM, kon geen bedrijfsboete meer worden opgelegd. Wel krijgt de verantwoordelijk leidinggevende een persoonlijke boete opgelegd van 1.000 euro. Datzelfde geldt voor de feitelijk leidinggevenden van Rotie (126.000 euro) en Nieuwcom (63.000 euro). Omdat de ondernemingen en leidinggevenden meewerkten aan de procedure van de ACM, vallen de boetes lager uit.