Femke Heemskerk (34) stopt met zwemmen

Zwemster Femke Heemskerk (34 jaar) zet een punt achter haar professionele sportcarrière. In een interview met de NOS stelt ze dinsdag dat ze wil stoppen op „haar hoogtepunt”. Heemskerk won in haar loopbaan veel internationale zwemprijzen. Als estafettezwemster was ze het meest succesvol en werd ze Olympisch-, wereld-, en Europees kampioen.

Tijdens de International Swimming League (ISL) zal ze voor het laatst in actie komen. In november doet ze mee aan de halve finale van de ISL in het Eindhovense Pieter van de Hoogenband Zwemstadion. Mocht Heemskerk de finale halen, dan zijn haar laatste wedstrijden op 7 en 8 januari volgend jaar.

„Als ik wil stoppen, dan wil ik dat op een hoogtepunt doen en het voelt wel alsof het gewoon af is”, motiveert Heemskerk haar keuze. Ze vertelt dat ze zwemmen in de twintig jaar dat ze de sport beoefende „als een opleiding” heeft gezien, waarvan ze nu haar „scriptie heeft ingeleverd”. „Het is een puzzel die ik honderd keer heb gemaakt: ik weet precies hoe die eruit komt te zien. De puzzel kon nog altijd sneller en mooier, maar het voelt een beetje als: been there, done that.”

Heemskerk won in haar zwemcarrière vele prijzen: zo haalde ze twee medailles op de vier Olympische Spelen waaraan ze meedeed. Tussen 2008 en 2012 vormde ze samen met Ranomi Kromowidjojo, Inge Dekker en Marleen Veldhuis een succesvol estaffettekwartet dat vier jaar lang ongenaakbaar was op de 4×100 meter vrij. In 2008 wonnen ze goud in Beijing en in 2012 zilver in Londen. Het viertal werd naast Olympisch kampioen, ook wereld- en Europees kampioen. Individueel won Heemskerk ook verschillende korte- en langebaanafstanden op EK’s en WK’s.