Elke dag een bord pasta met ketchup voor zijn autistische zoon

Aharon is een man met engelengeduld. Hij begrijpt beter dan wie dan ook wat zijn jongvolwassen zoon Uri met een autistische aandoening nodig heeft. Hij rijdt elke dag hetzelfde rondje met hem met de trein, kookt kale sterrenpasta met ketchup en eet dat zelf ook, hij kijkt keer op keer met hem Charlie Chaplins The Kid.

Regisseur Nir Bergman heeft naam gemaakt als een van de bedenkers van de wereldwijd verkochte serie In Therapy. Hij werkte ook als regisseur mee aan de Israelische serie On the Spectrum van Dana Idisis, die het scenario voor Here We Are baseerde op haar eigen vader en broer. Daardoor vervalt de film bijna nooit in stereotypen. Dat geldt ook voor het spel van debuterend acteur Noam Imber.

Er zijn veel momenten waarop Here We Are je hart breekt. Tijdens een roadtrip moet het tweetal vrede krijgen met het feit dat het tijd is voor Uri om begeleid te gaan wonen. We leren Aharon met elke blik van ontreddering beter kennen. Wie van de twee heeft er nou echt de meeste moeite met verandering?

Drama Here We Are Regie: Nir Bergman. Met: Noam Imber, Shai Avivi. In: 33 bioscopen ●●●●●