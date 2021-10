Drie aardbevingen op één dag in Groningen

In de provincie Groningen hebben maandag drie aardbevingen plaatsgevonden. In de buurt van het dorp Zeerijp werd rond kwart voor elf ‘s avonds de derde beving gemeten door het KNMI, met een kracht van 2,2. Rond vijf uur ‘s ochtends had bij hetzelfde dorp al een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 2,5, in de middag volgde bij het tien kilometer verderop gelegen Appingedam een schok met een kracht van 1,8. De aardbevingen zijn het gevolg van de gaswinning in het gebied.

Het epicentrum van de drie aardbevingen lag op drie kilometer diepte. Dit is voor aardbevingen ondiep, waardoor deze goed gevoeld worden door bewoners. In het verleden konden dergelijke bevingen schade aanrichten aan Groningse gebouwen. Hoeveel schade bij de aardbevingen van maandag is ontstaan, is nog niet duidelijk. Volgens een woordvoerder is bij het schadeloket van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) tot dinsdagochtend nog geen opvallende toename aan meldingen binnengekomen. Normaal ontvangt het IMG zo’n zestig schademeldingen per dag, waarvan niet altijd gezegd kan worden of deze ook recentelijk zijn ontstaan.

De gaswinning in Groningen is de afgelopen jaren geleidelijk afgebouwd. 2021-2022 moet het laatste ‘reguliere gasjaar’ worden. Minister Stef Blok (Economische Zaken en Klimaat, VVD), maakte eind september bekend dat de NAM dit jaar nog 3,9 miljard kuub aan gas mag winnen. Daarna wordt het Groningse gasveld enkel nog gebruikt als reserveoptie. Op dit moment zijn de Nederlandse aardgasreserves lager dan ooit, waardoor bij een strenge winter mogelijk naar het Groningenveld moet worden teruggegrepen om de leveringszekerheid te garanderen.

Schadeloket

Om bewoners te compenseren voor geleden schade en waardedaling van hun huizen, heeft het IMG in 2018 een schadeloket geopend. Hier kwamen sindsdien 126.356 meldingen binnen en werd tot op heden 1,15 miljard euro aan schadevergoedingen toegekend. Daarnaast zijn op dit moment meer dan 30.865 dossiers in behandeling.

De Algemene Rekenkamer bestempelde in mei de verhouding tussen de kosten voor inhuur van experts en de daadwerkelijke schadevergoeding als „disproportioneel duur”. Voor elke euro aan uitgekeerde schadevergoeding wordt voor 56 eurocent aan procedurekosten gemaakt.