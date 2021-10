De charismatische trainer die de fout ingaat

De meeste verkrachtingen vinden niet plaats door een engerd die uit de bosjes springt, maar door iemand die het slachtoffer kent. Of zoals in het opmerkelijke debuut Slalom door iemand die het slachtoffer bewondert en denkt nodig te hebben, waardoor de jonge hoofdpersoon toestaat dat er misbruik van haar wordt gemaakt.

De 15-jarige Lyz is toegelaten tot een opleiding voor topskiërs van trainer Fred. Hij is hard voor zijn leerlingen, maar brengt hen tot een hoog niveau. Lyz ziet een surrogaatouder in Fred – haar eigen moeder is zeer afwezig. De film schetst een genuanceerd beeld van een eenzame puber die snakt naar erkenning en in een situatie zit waarvan ze zelf niet begrijpt hoe fout en schadelijk die is voor haar ontwikkeling. Hoofdrolspeelster Noée Abita is, net als in Ava (2018), uitstekend op dreef als een seksueel ontwakende en zichzelf zoekende tiener. Ook Jérémie Renier overtuigt als trainer die zichzelf waarschijnlijk niet als dader van seksueel grensoverschrijdend gedrag ziet, maar het wel is.

Drama Slalom Regie: Charlène Favier. Met: Jérémie Renier, Noée Abita, Muriel Combeau, Axel Auriant. In: 25 bioscopen ●●●●●