Daling coronacijfers stokt

Zouden de eind september doorgevoerde versoepelingen van de coronamaatregelen voor net zo’n hoge besmettingspiek zorgen als de versoepelingen in het nachtleven van juni? Toen duurde het negen dagen voordat het aantal positieve tests begon te stijgen. In de dagen daarna leidde dat tot een flinke zomerpiek die de druk op de ziekenhuizen deed toenemen. Inmiddels is het elf dagen geleden dat de buitenshuis verplichte anderhalve meter afstand tussen mensen werd afgeschaft. Een stijging van de coronacijfers is nog niet te zien – maar de daling van de afgelopen weken is wel gestokt.

Die daling ging niet zo hard, maar was toch duidelijk waarneembaar: sinds begin september daalde het aantal positieve tests van zo’n 2.600 per dag naar zo’n 1.700. Het aantal ziekenhuisopnames halveerde bijna in dezelfde periode, van zo’n 80 naar 40 nieuwe coronapatiënten per dag. De afgelopen week bleven de cijfers op dat niveau steken.

Of dat door het afschaffen van de anderhalve meter komt, valt niet te zeggen: de daling in september ging geleidelijk en met horten en stoten, de huidige stagnatie is geen duidelijke trendbreuk zoals die bij eerdere versoepelingen soms te zien was. Bovendien had het RIVM gerekend op een lichte stijging, ook al omdat het coronavirus nu eenmaal beter gedijt in de herfst dan in de zomer.

Minder testen

Een stijging van het aantal besmettingen is niet uit te sluiten: mensen zijn minder bereid om naar de teststraat te gaan als ze klachten hebben, blijkt uit onderzoek van het RIVM. Zo’n 40 procent van de door het RIVM ondervraagde respondenten laat zich nog testen als ze klachten hebben, in juni was dat 66 procent.

Mogelijk worden daardoor minder besmettingen opgespoord dan eerder het geval was.

Dat is een probleem voor één van de doelstellingen van het kabinet: zicht houden op het virus. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) stelde vorige maand dat er geen maatregelen meer worden genomen op basis van uitsluitend een stijgend aantal positieve tests, maar die cijfers zijn nog wel belangrijk omdat die een stijging in het aantal ziekenhuisopnames kunnen aankondigen.

Er lagen dinsdag 483 Covid-patiënten in het ziekenhuis. Dat zijn er fors minder dan de 700 van eind augustus, maar wel veel meer dan aan het begin van de zomer, toen er zo’n 200 Covid-patiënten in het ziekenhuis lagen.