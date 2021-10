Tante is overleden op de avond voor haar 99ste verjaardag. Ze wordt de volgende dag uit het verpleeghuis opgehaald door het rouwcentrum. Bij het afscheid staat daar de kist met bloemen en prominent ervoor ligt een pakketje met koekjes en snoep. Een kaartje erbij: „Hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag, het personeel van huize L.” De uitvaartleider vertelt dat het cadeautje met het lichaam van tante is meegegeven. Ze had er officieel nog recht op.

