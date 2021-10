Vulkaanuitbarsting La Palma wint aan kracht na instorting

De vulkaanuitbarsting op het eiland La Palma wint aan snelheid en volume. Zondagnacht meldde het vulkanisch instituut van de Canarische eilanden dat er meer lava uit de vulkaan komt. Bovendien gaan de stromen sneller dan voorheen. Volgens lokale media is op zondagavond ook de noordzijde van de vulkaan ingestort, waarbij er lava de lucht in werd geschoten. Na die instorting is de lava in een stroomversnelling gekomen. De vrees bestaat dat meer omliggende dorpen worden geteisterd; eerder heeft de vulkaan Cumbre Vieja duizenden gebouwen verwoest.

Vanwege de dreigende situatie moesten zo’n 6.000 inwoners van het eiland hun huizen verlaten. De Spaanse regering maakte eerder 10 miljoen euro vrij voor de wederopbouw van getroffen woningen, de opbouw van nieuwe woningen en de vervanging van verwoeste huishoudelijke apparaten. Zondag kondigde de Spaanse premier Pedro Sánchez een nieuw financieel steunpakket aan van ruim 200 miljoen euro. Dat geld is bedoeld voor de wederopbouw van het Spaanse eiland. De steungelden gaan onder meer naar de infrastructuur, landbouw en watervoorziening. Ook hoopt Sánchez de werkgelegenheid en het toerisme nieuw leven in te kunnen blazen met de financiële steun.

Op 19 september barstte de Cumbre Vieja uit, waarna lavastromen zich over het omliggende gebied verspreidden. Daarbij werden onder meer huizen en bananenplantages verwoest. De lavastromen kwamen ook uit in de Atlantische Oceaan, waardoor gaswolken ontstonden die mogelijk schadelijk zijn voor de volksgezondheid. De autoriteiten hebben inwoners daarop opgeroepen om ramen en deuren gesloten te houden. Experts wijzen erop dat de vulkaanuitbarsting nog maanden kan duren.

Correctie (4 oktober 2021): In een eerdere versie van dit artikel stond dat er melding is gemaakt door het vulkanisch instituut van het Caribisch gebied. Dat klopt niet. Het gaat om de Canarische eilanden. Dat is hierboven aangepast.