Volvo gaat in Zweden naar de beurs

Autofabrikant Volvo gaat in thuisland Zweden naar de beurs. Dat heeft het bedrijf maandag bekendgemaakt. Ingewijden denken dat de beurswaarde zeker 21,5 miljard euro kan bedragen, meldt The Wall Street Journal

Volvo speelt al sinds 2018 met het idee van een beursgang en afgelopen weekend circuleerden al geruchten dat de autofabrikant de laatste hand aan de voorbereidingen aan het leggen was. Met de aandelenaangifte hoopt Volvo 2,46 miljard euro op te halen. Met de huidige beoogde beurswaarde kan het bedrijf groter worden dan het Franse Renault, dat een marktwaarde van 8,6 miljard euro heeft. Dat is opmerkelijk, aangezien de automaker maar een fractie verkoopt van het aantal auto’s dat Renault ieder jaar verhandelt.

Elektrische auto’s

Volvo zag zijn verkopen in de eerste helft van 2021 met maar liefst 41 procent toenemen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Sinds 2019 is het bedrijf gestopt met de productie van voertuigen die enkel rijden op fossiele brandstoffen. Iedere nieuwe Volvo die sindsdien van de band rolt is een volledig elektrisch of hybride model. De hoop is dat deze focus op elektrische voertuigen, al jaren een mondiale groeimarkt, de interesse van potentiële beleggers zal wekken.

Van oorsprong is Volvo een Zweedse autofabrikant, maar is sinds 2010 eigendom van het Chinese Zhejiang Geely Holding. Dat jaar deed Ford het bedrijf voor 15,5 miljard euro van de hand, omdat het in financiële problemen was gekomen door de mondiale economische crisis. Onder Geely verbeterde de reputatie van Volvo en werd het bedrijf weer winstgevend.