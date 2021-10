Storing Facebook en WhatsApp vlak voor hoorzitting Senaat

Mantelzorgers die elkaar via WhatsApp op de hoogte houden van het welbevinden van hun geliefde. Influencers die hun inkomen verdienen via Instagram. Minima zonder telefoonabonnement die voor hun communicatie afhankelijk zijn van Facebook Messenger. Een wereldwijde storing legde maandagavond urenlang grote delen van dit soort online verkeer plat.

Concurrerende platforms als berichtendienst Signal meldden een grote toestroom van nieuwe gebruikers en op Twitter werd leedvermaak al gauw omgezet in grappen. Op de beurs noteerde moederbedrijf Facebook met een daling van 5 procent al snel na de storing de slechtste cijfers sinds meer dan een jaar.

1Wie worden door deze storing geraakt?

Facebook bedient wereldwijd bijna drie miljard mensen, WhatsApp heeft twee miljard gebruikers en Instagram één miljard – samen vormt het drietal één groot bedrijf.

De site DownDetector meldde honderdduizenden storingen per uur vanuit de hele wereld. Facebook-medewerkers konden op hun Facebook-mailadres geen berichten ontvangen. Sommigen konden zelfs het kantoor niet in, omdat hun toegangspasjes niet meer werkten, meldde een verslaggever van The New York Times.

2Is de timing van deze storing toeval?

De storing vond plaats nadat klokkenluider Frances Haugen de avond tevoren op de Amerikaanse tv had verteld over hoe jonge gebruikers schadelijke gevolgen van Instagramgebruik ondervinden. De voormalige Facebookmedewerker nam in haar laatste weken bij het bedrijf tienduizenden kopieën van documenten mee en lekte deze naar dagblad The Wall Street Journal. De krant beschreef, op basis van deze stukken, onder meer hoe het bedrijf de eigen regels bij prominente gebruikers minder streng toepast. Ook onthulde de krant dat het concern allang beseft dat de foto-app van dochterbedrijf Instagram de geestelijke gezondheid van tienermeiden ernstig kan schaden.

Of er een verband bestaat tussen de hoog opgelaaide woede richting Facebook en de verlammende storing is onduidelijk. Deze dinsdag wordt klokkenluider Haugen gehoord in de Amerikaanse Senaat.

3Zou het ook een cyberaanval van buiten kunnen zijn?

Daar werd meteen rekening mee gehouden. Maar medewerkers van Facebook leek dat maandagavond niet waarschijnlijk, omdat de systemen van de verschillende apps niet zodanig geïntegreerd zijn dat ze in één klap allemaal uitgeschakeld kunnen worden.

Lees ook: Als het internet een hartaanval krijgt

Deskundigen wezen vooral op het zogeheten Domain Name System (DNS), bijgenaamd het telefoonboek voor internet . Het systeem verbindt gebruikers met hun bestemming.

4Hoe uitzonderlijk is deze storing?

Elk afzonderlijk vallen diensten als deze wel eens uit, maar meestal zijn dat soort storingen snel verholpen. Dat alle diensten tegelijk uitvallen is uitzonderlijk en lijkt op een fundamenteler probleem te wijzen.

Gebruikers in Nederland 12,4 mln WhatsApp heeft 12,4 miljoen gebruikers in Nederland 10,4 mln Facebook 10,4 miljoen 5,9 mln Instagram 5,9 miljoen