Reisbedrijven stappen naar de rechter om aanpassing adviezen

Het ministerie van Buitenlandse Zaken moet de reisadviezen naar landen buiten Europa zo snel mogelijk actualiseren. Een generiek oranje advies – ‘reis alleen als het noodzakelijk is’ – dat geldt voor verreweg de meeste verre vakantielanden, dekt de huidige situatie niet meer. Zeker niet nu veel Nederlanders zijn gevaccineerd.

Dat stellen 72 reisorganisaties, met name kleinere specialisten op het gebied van verre vakanties naar onder meer Azië, Afrika en Latijns-Amerika. De reisbedrijven dagen de Nederlandse staat voor de rechter. Zij eisen dat het wereldwijde reisadvies wordt omgezet in een specifieker advies per land, zoals reizigers dat gewend zijn voor landen in Europa.

Boekingen in het najaar

Deze week versturen de reisorganisaties een dagvaarding aan de staat, bevestigt initiatiefnemer Joshua van Eijndhoven, eigenaar van reisorganisatie Voja Travel. „Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan niet meer volstaan met een algemeen advies voor de hele wereld. De situatie verschilt sterk per land. Buitenlandse Zaken moet ook rekening houden met het feit dat circa 80 procent van de volwassenen in Nederland volledig is gevaccineerd.”

Het ministerie moet de verzekeraars volgen die volgens Van Eijndhoven wel hun beleid hebben aangepast en gedifferentieerde adviezen hanteren per vakantieland. „Het ministerie moet snel volgen, maar ik vrees dat het nog helemaal geen beleid heeft op dit vlak.”

De 72 reisbedrijven willen niet wachten totdat in november een aanpassing van het reisadvies verschijnt, zoals het ministerie heeft beloofd. Of dit nieuwe advies per land zal zijn, is ongewis. Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken: „Op dit moment kunnen we nog niet zeggen wat de wijzigingen exact inhouden en willen we daar niet op vooruitlopen.”

November is te laat, vinden de reisorganisaties. Veel verre reizen worden gewoonlijk in het najaar geboekt en vinden in de winter plaats. Van Eijndhoven: „Veel collega’s die vanwege de coronacrisis hun hypotheek hebben verhoogd of hun pensioenpotje hebben opgegeten, kunnen niet langer wachten.”

Volgens branchevereniging ANVR hebben reisbedrijven in Nederland inmiddels circa 30 procent van hun medewerkers moeten ontslaan als gevolg van de pandemie, lockdowns en reisbeperkingen. Voja Travel zelf heeft volgens Van Eijndhoven bijtijds meer Europese bestemmingen in het aanbod opgenomen om de crisis te weerstaan. Binnen Europa wordt inmiddels wel weer volop gereisd.

‘Asociaal’

De ANVR zegt het eens te zijn met de argumenten van de 72 reisbedrijven die de juridische procedure starten, maar dat de organisatie liever in gesprek wil blijven met het ministerie. „Het duurt inderdaad wel lang voordat de adviezen worden aangepast”, zegt Mirjam Desmé van de ANVR. „En dat is heel vervelend.”

Desmé wijst erop dat per 1 oktober de generieke overheidssteun aan ondernemers (NOW, TVL) is gestaakt, omdat de economie aantrekt. „Maar dat is geenszins het geval voor aanbieders van verre reizen. Hun handen zijn nog steeds gebonden door het oranje advies. De financiële steun stoppen en het advies in stand houden, dat kan niet samengaan.”

Er zijn weliswaar reisbedrijven die vakanties naar oranje gebieden verkopen, maar een deel van de reizigers, zeggen Desmé en Van Eijndhoven, wil zich houden aan het advies van de overheid. Van Eijndhoven: „Reizigers denken: dat advies is er niet voor niks, ook al is het niet meer actueel. En vergeet niet dat premier Rutte en minister De Jonge in mei tijdens een persconferentie over het coronabeleid nog iedereen die reisde naar oranje gebieden ‘asociaal’ noemden.”

Namens de 72 bedrijven stuurt Van Eijndhoven deze week de dagvaarding aan de staat. Nog onbekend is wanneer het kort geding voor de rechtbank in Den Haag dient.