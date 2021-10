Puigdemont vrij om terug te keren naar België na uitspraak Italiaanse rechter

Een rechtbank op het Italiaanse eiland Sardinië heeft de zaak rond Carles Puigdemonts uitlevering aan Spanje maandag uitgesteld in afwachting van een uitspraak van het Europees Hof van Justitie. De voormalige Catalaanse regiopresident is door de schorsing vrij om terug te keren naar België, het land waar hij in 2017 naartoe vluchtte toen bekend werd dat de Spaanse justitie hem wegens onder meer opruiing wil vervolgen.

Bij het verlaten van de rechtszaal zei Puigdemont „heel blij” te zijn met de voorlopige uitkomst van de zaak. Het Europees Hof van Justitie beslist binnenkort of de Europarlementariër zijn immuniteit verliest, waartoe het Europees parlement afgelopen maart besloot. Puigdemont ging tegen dat besluit in beroep.

Arrestatiebevel

De voormalig separatistenleider werd op 23 september aangehouden op Sardinië. Tegen hem liep een internationaal arrestatiebevel op last van het Spaanse Hooggerechtshof. Spanje wil Puigdemont vervolgen voor rebellie, opruiing en misbruik van overheidsgeld. Een dag later werd hij echter alweer vrijgelaten. Hij was op het eiland om een bezoek te brengen aan een cultureel festival van de kleine Catalaanse gemeenschap.

De Spaanse regering vaardigde in 2017 een arrestatiebevel uit tegen Puigdemont omdat hij dat jaar een referendum over Catalaanse onafhankelijkheid had georganiseerd. Hij was destijds president van de Catalaanse regionale regering. Bij een veroordeling kan Puigdemont een celstraf van maximaal 25 jaar krijgen.