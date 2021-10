Politiechef stapt gedwongen op na drie zelfdodingen agenten

Na drie zelfdodingen van politieagenten en oplopende spanningen in het politiekorps, heeft het sectorhoofd dat verantwoordelijk is voor specialistische operaties bij de Landelijke Eenheid van de politie, Marjolein Smit, gedwongen haar functie neergelegd. Het opstappen volgt na ingrijpen van de eenheidsleiding van de Nationale Politie.

Volgens een woordvoerder van de politie is „er al langere tijd sprake van problemen en aanhoudende onrust” binnen de Landelijke Eenheid en moet Smit daarom vertrekken. Het is dit jaar al de tweede topfunctionaris die van de Landelijke Eenheid van de eenheidsleiding te horen heeft gekregen dat de eigen positie door interne kwesties onhoudbaar is geworden. In de zomer maakte de baas van de Landelijke Eenheid, Jannine van den Berg, bekend aan het eind van dit jaar haar functie neer te leggen. Ze had van de politietop te horen gekregen dat ze niet meer de uitkomst mocht afwachten van verschillende onderzoeken die op dit moment lopen naar misstanden bij de Landelijke Eenheid.

Binnen een paar weken komt de Inspectie Justitie en Veiligheid met een naar verluidt zeer kritisch onderzoeksrapport naar het functioneren van de dienst landelijke operationele samenwerking. De nu weggestuurde Smit is ook verantwoordelijk voor infiltratieacties bij de politie.

Onderzoek

Binnenkort worden ook de uitkomsten bekend van een onderzoek dat onder leiding van burgemeester van de Friese gemeente Achtkarspelen Oebele Brouwer wordt uitgevoerd naar een agent die in april zelfmoord pleegde na tien jaar te hebben gewerkt als politie-infiltrant. Volgens betrokkenen en collega’s heeft de politieagent zich van het leven beroofd omdat hij verbolgen was over het handelen van zijn leidinggevenden. Chefs zouden beloftes niet zijn nagekomen over het beëindigen van zijn taken voor de zogeheten dienst Werken Onder Dekmantel (WOD).

In december 2019 pleegde ook al een agent van de Landelijke Eenheid zelfmoord. Hij had laten weten depressief te worden van de wijze waarop leidinggevende collega’s met hem omgingen. Hij klaagde over pesten door collega’s.

Op 8 augustus van dit jaar deed zich een derde zelfmoord voor. De functionaris werkte als accountmanager bij het Bureau Inzet Coördinatie van de Landelijke Eenheid. Een politiewoordvoerder verklaarde in augustus tegenover de NRC dat dit een privékwestie betrof maar uit een opgedoken afscheidsbrief blijkt dat ook deze zelfdoding wel degelijk werk gerelateerd is.

‘Met tegenzin’

In een persoonlijk bericht van 1 oktober aan naaste collega’s schrijft de weggestuurde politiechef Smit „met tegenzin” haar functie neer te leggen. „Veel pijn en verdriet over het overlijden van dierbare collega’s is nog lang niet verwerkt. Het vertrek voelt extra zwaar omdat ik jullie als collega’s niet in de steek wil laten, vluchten of wegduiken voor mijn verantwoordelijkheden past niet bij mij en zo voelt het toch een beetje”, schrijft Smit.

Ze wordt overgeplaatst naar de dienst bewaken en beveiligen. Voor Jannine van den Berg is nog geen nieuwe functie gevonden. Ook een opvolger voor de functie van baas van de Landelijke Eenheid wordt nog gezocht.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0900-0113 of www.113.nl.