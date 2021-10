Opnieuw tientallen Chinese militaire vluchten in luchtverdedigingszone Taiwan

Een recordaantal Chinese gevechtsvliegtuigen is maandag door de Taiwanese luchtverdedigingszone gevlogen. Dat meldt het Taiwanese ministerie van Defensie, aldus persbureau AP. In totaal vlogen 56 gevechtsvliegtuigen en bommenwerpers door deze zone, dat overigens technisch gezien geen onderdeel is van het luchtruim van Taiwan. Vliegtuigen die door deze buffer vliegen, worden uit veiligheidsbelang wel gevolgd door Taiwan.

De afgelopen dagen is er sprake van een verhoogde militaire activiteit door China. Op vrijdag, toen China zijn nationale feestdag vierde, vlogen er 38 gevechtsvliegtuigen richting Taiwan. Een dag later waren het er 39. Zondag vlogen er zestien vluchten in de buurt van het Taiwanese luchtruim.

In een interview met de Australische zender ABC zegt de Taiwanese minister van Buitenlandse Zaken Joseph Wu „zeer bezorgd” te zijn over de toegenomen militaire dreiging. Taiwan zal volgens hem niet toegeven aan druk vanuit China. „Als China een oorlog tegen Taiwan wil beginnen, zullen we tot het einde vechten”, aldus de bewindsman.

Zorgen bij de Verenigde Staten

De Verenigde Staten hebben China zondag in een verklaring opgeroepen te stoppen met de militaire vluchten. „Wij dringen er bij Beijing op aan zijn militaire, diplomatieke en economische druk op en dwang jegens Taiwan te staken.”

China aan de andere kant beschuldigt de VS van provocatie door wapendeals te sluiten met Taiwan en met oorlogsschepen door de Straat van Taiwan te varen. „China zal alle nodige tegenmaatregelen nemen en elk Taiwanees onafhankelijkheidscomplot resoluut de kop indrukken”, aldus een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

De spanningen tussen China en Taiwan zijn geenszins nieuw. China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie, die desnoods met geweld moet worden ingelijfd. Taiwan ziet zichzelf als een onafhankelijke democratie en onderhoudt warme banden met westerse bondgenoten als Australië en de Verenigde Staten, tot grote ergernis van China.