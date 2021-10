Mogelijke overname aandelen Evergrande, beurs Hongkong onderuit

In Hongkong opende de aandelenbeurs maandag flink lager na het weekend, met 2,3 procent verlies. Alle ogen waren gericht op de in zwaar weer verkerende Chinese vastgoedontwikkelaar Evergrande. De handel in aandelen van het bedrijf en van het onderdeel Evergrande Property Services werd stilgelegd. De Chinese staatskrant Global Times meldt dat het Chinese vastgoedconcern Hopson Development op het punt staat een meerderheidsbelang te nemen in de vastgoeddivisie van Evergrande.

Hopson Developement zou daarvoor 5 miljard dollar (omgerekend 4,3 miljard euro) betalen. Ook de handel in het aandeel Hopson Development werd stilgelegd. Evergrande toont met de mogelijke overname van een deel van zijn aandelen aan de markten dat het probeert van de schuldenlast af te komen. De Chinese regering heeft naar verluidt projectontwikkelaars aangespoord bezittingen van Evergrande over te nemen. De schuld van het bedrijf bedraagt ruim 2 procent van het Chinese bruto binnenlands product en analisten zien Evergrande als ‘too big to fail’.

Evergrande raakte deze zomer in betalingsproblemen. Het maakte de afgelopen jaren onder invloed van de snelle verstedelijking in China en met hulp van leningen van staatsbanken een enorme groei door. Toen bleek dat de vastgoedreus de schulden van 305 miljard dollar (ruim 260 miljard euro) niet kon terugbetalen, zette een flinke koersdaling in. Als gevolg werden bouwprojecten in heel China gestaakt en kelderden de huizenprijzen.

