Luchtvaartmaatschappijen: ‘netto nul’ vliegen tegen 2050

Luchtvaartmaatschappijen vanuit de hele wereld hebben maandag afgesproken dat zij in 2050 klimaatneutraal zullen zijn. De maatschappijen namen het initiatief tot ‘netto nul’ CO 2 -uitstoot tijdens de jaarvergadering van de International Air Transport Association (IATA) in Boston. Netto nul houdt in zo emissievrij als mogelijk vliegen en het restje afkopen middels compensatieprogramma’s, zoals bomen planten.

De IATA vertegenwoordigt 290 luchtvaartmaatschappijen die voor de pandemie goed waren voor 82 procent van het wereldwijde luchtverkeer.

Het klimaatdoel is „gedurfd”, aldus IATA-voorman Willie Walsh, maar ook „een noodzaak” die „de vrijheid om te vliegen voor toekomstige generaties zal verzekeren”. In februari 2021 hadden Europese luchtvaartmaatschappijen al afgesproken dat zij klimaatneutraal willen zijn in 2050. Nu committeert ook IATA zich aan de klimaatdoelen zoals opgenomen in het akkoord van Parijs (2015). De luchtvaart en de scheepvaart werden niet vermeld in het Parijs-akkoord. Nieuwe, schonere toestellen, duurzamere brandstoffen en efficiënter vliegen zonder omwegen zijn enkele van de maatregelen die de maatschappijen nemen.

Chinese klimaatdoelen

De luchtvaart ligt al langer onder vuur om meer te doen tegen de vervuiling die vliegen veroorzaakt. Vliegen zorgt naar schatting voor 2 tot 3 procent van de wereldwijde CO 2 -uitstoot. Milieu-organisaties vragen daarnaast aandacht voor andere schadelijke stoffen die vrijkomen bij vliegen. Twaalf jaar geleden beloofde IATA de CO 2 -uitstoot van luchtvaartmaatschappijen in 2050 met de helft te verminderen ten opzichte van 2005.