Hof spreekt verdachte vrij van moord op Miriam Sharon in 30 jaar oude coldcase-zaak

Het Haagse gerechtshof heeft de Israëlische Daniël E. vrijgesproken van moord. Hij werd ervan verdacht Miriam Sharon in 1990 te hebben vermoord. Er is niet voldoende bewijs voor moord met voorbedachten raad, aldus het hof maandag in het vonnis over de zogenoemde coldcase-zaak. Omdat het misdrijf doodslag inmiddels is verjaard, kan de Israëliër daar niet meer voor worden veroordeeld. Hij was eerder door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot veertien jaar cel voor moord.

Sharon werd op 8 oktober 1990 in haar huis aangetroffen met doorgesneden keel. Volgens de rechter staat vast dat ze met geweld om het leven is gebracht. Opsporingsonderzoek heeft echter nooit tot een vervolging geleid. In 2015 werd de zaak heropend na een dna-onderzoek waaruit bleek dat het spoor op een sigaret in de woning van Sharon overeenkwam met de 57-jarige E. De rechter oordeelde in 2017 dat moord was bewezen en veroordeelde de Israëliër tot een celstraf van veertien jaar.

Daartegen ging de verdachte in hoger beroep. In juni 2019 beëindigde het hof het voorarrest van E., omdat er onvoldoende bewijzen waren dat hij Sharon op basis van een vooraf bedacht plan had vermoord. Daardoor kwam de verdachte op vrije voeten. In het hoger beroep eiste justitie opnieuw veertien jaar cel, maar het hof ging daar niet in mee. Het gerechtshof stelt niet te weten „wat zich in 1990 in de woning van de vrouw precies heeft afgespeeld”.