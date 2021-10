Doden bij Indiase boerenprotesten

Bij nieuwe demonstraties van Indiase boeren zijn afgelopen weekeinde zeker negen doden gevallen. Naar aanleiding van de onlusten werd lokaal het internet afgesloten en mochten bepaalde oppositiepolitici niet meer afreizen naar de stad Lakhimpur Kheri. Dat schrijft persbureau AP maandag.

Vier mensen kwamen om het leven toen in Lakhimpur Kheri, gelegen in de noordelijke deelstaat Uttar Pradesh, een auto over demonstrerende boeren heen reed. Het voertuig zou op naam van minister van Huisvesting Ajay Mishra staan. Hierop werden de bestuurder en drie andere inzittenden, politici van de regerende Bharatiya Janata-partij, door woedende demonstranten gedood, liet Mishra weten. Zelf zat de minister niet in de auto ten tijde van het incident.

Zoon minister gearresteerd

Zes mensen, onder wie Mishra’s zoon, zijn inmiddels opgepakt in verband met het doodrijden van de vier betogers. Tegen veertien anderen zijn aanklachten ingediend. Ook werd in de omgeving van de gewelddadige actie het lijk van een lokale journalist aangetroffen, meldt persbureau Reuters. Het is niet bekend hoe hij om het leven is gekomen. In de stad en de omgeving zijn scholen gesloten en wordt mensen geadviseerd zo veel mogelijk binnen te blijven.

Lees ook: India krijgt geen vat op demonstrerende boeren

De demonstraties ontstonden een jaar geleden toen de regering van premier Narendra Modi nieuwe landbouwwetten aankondigde, die de sector moeten dereguleren. Volgens boeren kunnen zij niet meer rondkomen als gegarandeerde minimumprijzen worden afgeschaft, waardoor zij gedwongen zullen worden hun gewassen voor lage prijzen te verkopen. De Indiase overheid zegt dat de hervormingen nodig zijn om de landbouw te moderniseren en een verhoging van de productie te stimuleren. De landbouwsector is goed voor 15 procent van de totale Indiase economie.

Tot nu toe verliepen de protesten voornamelijk vreedzaam. Alleen in januari vielen een dode en honderden gewonden toen demonstranten door een politiebarricade braken om een historisch fort in New Delhi te bestormen. In de Indiase hoofstad hebben boeren en de overheid al meer dan tienmaal om tafel gezeten, maar dit heeft de onenigheden nog niet opgelost.