Bredere kisten en ruimere ovens: de uitvaartbranche beweegt mee met een steeds zwaardere bevolking

Het toenemende gewicht van Nederlanders noopt de uitvaartbranche tot aanpassingen. Fabrikanten verbreden hun uitvaartkisten, professionele kistdragers komen soms met zijn achten in plaats van met zijn zessen, en crematoria installeren ovens met bredere deuren. Dat blijkt uit gesprekken van NRC met tientallen medewerkers uit de uitvaartsector – van overledenenverzorgers tot crematoriumdirecteuren – voor een dinsdag beginnende reeks artikelen over de dood.

De helft van de Nederlanders is te zwaar, bleek uit de Gezondheidsmonitor 2020 van RIVM, CBS en GGD: bijna 35 procent kampt met matig overgewicht, een kleine 15 procent is obees (BMI boven de 30). Om zijn uitvaartkisten beter te laten aansluiten bij „het gemiddelde postuur van de hedendaagse Nederlander” verbreedde fabrikant DZU begin 2020 de standaardmaat van zijn uitvaartkisten met tweeënhalve centimeter. Van Wijk Uitvaartkisten voegde „door toenemende vraag” al in 2016 twee centimeters aan zijn binnenbreedte toe. De binnenmaten van een standaardkist van Van Wijk zijn nu 1,97 cm lang en 57 cm breed.

Ook die verbrede standaard is niet altijd ruim genoeg. Een extra breed ‘buitenmodel’-kist is geregeld nodig. Zo’n grote kist weegt ook meer. Een standaard kist van spaanplaat weegt leeg veertig kilo, een verbrede kist zeker vijftig. Massief eikenhout kan – verbreed – oplopen tot een kilo of tachtig, nog zonder inhoud.

Die zwaarte is voelbaar, zeggen vier afzonderlijke dragers-organisaties. Ze leveren de medewerkers die de kist op hun schouders nemen als laatste eerbetoon aan overledenen. Dat doen ze meestal met zijn zessen. Dragersgilde Altena uit het Brabantse Andel vraagt sinds een slechte ervaring een jaar geleden („het was gewoon te zwaar, stijlvol dragen was niet mogelijk”) standaard vóór de uitvaart aan begrafenisondernemers om het totaalgewicht – de overledene plus kist. Vanaf 140 kilo tilt Altena sindsdien met acht mensen in plaats van zes. Voor dragers van Ferentes ligt de grens op 150 kilo. Meer dragers betekent meer kosten, per drager zo’n 50 à 100 euro. Niet elke verzekering dekt de extra kosten.

Langer cremeren

Ook crematoria moeten in hun planning rekening houden met zwaarlijvigheid, laten uitvaartondernemingen Dela en Monuta weten. Cremeren duurt gemiddeld vijf kwartier, bij een zwaarlijvige overledene „rekenen we globaal een kwartier langer”, zegt een woordvoerder van Dela, dat 22 crematoria beheert.

De bredere kisten zetten crematoria er toe aan te kiezen voor ovens met bredere deuren. Het crematorium van SBC Zuylen in Breda heeft twee ovens: een smallere (90 cm breed) en een bredere (110 cm). Is het aantal crematies op een dag beperkt, dan kiest SBC Zuylen vanwege duurzaamheid en een lagere gasrekening voor gebruik van slechts één oven. Dat is dan altijd de brede, want de ervaring leert, zo meldt directeur Roel Stapper, dat elk jaar een aantal kisten niet door de smalle deuren past.

Ook postmortaal verzorgers merken dat Nederlanders zwaarder worden. Zij verzorgen de lichamen van overledenen en trekken hen de gewenste kleren aan. Daarvoor moeten zij de overledene draaien van de ene op de andere zij. „Je wilt dat eerbiedig doen”, zegt postmortaal verzorgster Chris Hoksberg van Cura Mortu Orum Mortuariabeheer. „Maar bij iemand met een heel flink postuur is dat best een klus.” Om te voorkomen dat het draaien van het lichaam ontaardt in oneerbiedig gesjor, knippen sommige verzorgers in overleg met familie de kleren van overledenen aan de achterzijde in, tot aan de boord van blouse of overhemd. De voorpanden vouwen ze onopvallend terug over buik en borst.

