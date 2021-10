72 reisorganisaties klagen de staat aan vanwege reisadviezen

Lees ook het NRC-interview met Koopmans uit april 2020: Viroloog Marion Koopmans: ‘Dit coronavirus komt in ons vaste winterpakket’

Koopmans, onder meer hoogleraar virologie en lid van het Outbreak Management Team, is sinds de uitbraak van het coronavirus veel te zien in de media. De jury van de Irispenning stelt dat de viroloog ingewikkelde kwesties duidelijk, geduldig en informatief verwoordt. De jury waardeert dat Koopmans, vooral op sociale media, het debat aangaat en „ongezouten meningen telkens weer weet te normaliseren en terug te brengen tot de nuchtere, wetenschappelijke feiten”.

Viroloog Marion Koopmans heeft dit jaar de Irispenning gewonnen, de prijs voor excellente wetenschapscommunicatie. Ze ontvangt een bedrag van tienduizend euro en een penning. Koopmans zal de erkenning vanavond ontvangen uit handen van demissionair minister Ingrid van Engelshoven (Wetenschap, D66), tijdens de jaarlijkse editie van de Avond van Wetenschap & Maatschappij in de Nieuwe Kerk in Den Haag.

Nieuw-Zeeland wil leren leven met virus, ziet af van totale eliminatie

Nieuw-Zeeland heeft op maandag bekendgemaakt het coronabeleid te versoepelen - het doel is niet langer om het virus volledig te elimineren. Dat betekent dat het land niet meer zal leunen op vrijheidsbeperkingen zoals strikte lockdowns tot het virus volledig is gedoofd, meldt persbureau Reuters. Er zal met het virus geleefd moeten worden, zo heeft de regering van premier Jacinda Ardern besloten. Ze zet in op het verhogen van de vaccinatiegraad.

Nieuw-Zeeland was een van de eerste landen ter wereld dat het aantal coronabesmettingen in 2020 tot nul heeft weten te brengen. Maar de Delta-variant zorgt sinds half augustus weer voor nieuwe uitbraken. Een terugkeer naar nul besmettingsgevallen is ongelooflijk moeilijk, stelde premier Ardern maandag in een persconferentie.

In het weekend werden vijftig nieuwe besmettingen gemeld. Daar kwamen maandag 29 besmettingen bij, waardoor het totale aantal op 1.357 staat. De regering richt zich nu op het verhogen van de vaccinatiegraad. Ook zal de lockdown in Auckland, dat 1,7 miljoen inwoners telt, in drie fases worden opgeheven. Inwoners mogen vanaf woensdag met maximaal tien mensen uit twee huishoudens buiten samenkomen.