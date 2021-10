Deze week is het Kinderboekenweek. Het thema is ‘Wat Wil Je Later Worden?’ Als ik mijn zoon vroeg breng omdat ik op tijd op mijn werk moet zijn, spreekt de juf mij aan.

De juf vertelt dat ze gisteren in de kring het over beroepen hebben gehad. Mijn zoon van 4 jaar wist precies wat zijn vader deed: „Mijn vader is dokter en mijn moeder… (het bleef lang stil) ...pluist luizen.”