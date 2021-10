Bedreigde cartoonist Lars Vilks omgekomen bij auto-ongeluk

De Zweedse cartoonist Lars Vilks is zondagmiddag op 75-jarige leeftijd omgekomen bij een auto-ongeluk, melden lokale media. Zijn partner bevestigt zijn overlijden tegenover de Zweedse krant Dagens Nyheter. Sinds 2007 werd Vilks door politiemensen beveiligd, omdat hij bedreigd werd na de publicatie van een cartoon van de profeet Mohammed. In de politiewagen zaten naast Vilks ook twee agenten, die bij het ongeluk om het leven kwamen.

Het ongeluk gebeurde in de buurt van de plaats Markaryd, in het zuiden van Zweden. De auto waar Vilks in zat zou op de verkeerde kant van de weg terecht zijn gekomen, en zo frontaal op een vrachtwagen gebotst zijn. De politie van de zuidelijke regio zegt dat de toedracht van het ongeluk nog onduidelijk is. In ieder geval is er niets dat erop wijst dat er „iemand anders bij het ongeluk betrokken was”. De vrachtwagenchauffeur raakte bij het ongeluk gewond en ligt in het ziekenhuis.

Vilks werd bekend na de publicatie van een tekening van de profeet Mohammed met het lichaam van een hond, in de regionale krant Nerikes Allehanda in 2007. Islamitische Staat (IS) maakte bekend een beloning van tenminste 100.000 dollar uit te loven aan degene die hem zou vermoorden. In 2015 werd een aanslag op Vilks gepleegd, toen hij een evenement bezocht over kunst en godslastering in Kopenhagen. Vilks bleef ongedeerd, een aanwezige Deense man overleed nadat het publiek beschoten werd.

Eerder dit jaar overleed ook de Deense cartoonist Kurt Westergaard, die na de publicatie van Mohammed-cartoons met de dood werd bedreigd. Hij was al langer ziek en werd 86 jaar.

Lees ook over de aanslag in Kopenhagen in 2015: Vermoedelijke dader aanslagen Kopenhagen is 22-jarige Deen