Wonderkind van Franse politiek met zweem van fraude

Het moest een thema-avond worden over een van de gevoeligste politieke onderwerpen van die tijd: immigratie. Vertegenwoordigers van alle grote Franse politieke partijen zouden op uitnodiging van de commerciële tv-zender TF1 op vrijdagavond 8 december 1989 met elkaar erover in discussie gaan. Maar toen duidelijk werd dat de zender ook Jean-Marie Le Pen verwachtte, stroomden de afzeggingen binnen. Niemand wilde met de voorman van het extreem-rechtse Front National aan tafel. Niemand, op één na: de zondag op 78-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker overleden selfmade man Bernard Tapie, dan net een paar maanden parlementslid namens Marseille.

De thema-avond werd zo een debat tussen Le Pen en Tapie. Nadat de Fransen Tapie in voorgaande jaren hadden leren kennen als meedogenloos zakenman, als drijvende kracht achter voetbalclub Olympique de Marseille en wielerploeg La Vie Claire, als zanger, autocoureur en tv-presentator, wordt het duel met Le Pen zijn politieke doorbraak. Na een rondje over en weer schelden – „Het is duidelijk dat u elkaar haat”, resumeert presentator Patrick Poivre d’Arvor droogjes – ontstaat een inhoudelijk debat dat de communis opinio van de heersende politiek klasse logenstraft: je moet niet met een grote bocht om extreem-rechts heenlopen, maar onwelgevallige ideeën bij voorkeur met argumenten bestrijden. En in een taal die gewone mensen verstaan, zou de mediagenieke Tapie daaraan toevoegen. Het werd zijn handelsmerk.

Tapie in 1996 bij aankomst bij een rechtbank in Béthune voor een proces over misbruik van zakelijke fondsen. Foto Gerard Cerles/AFP

Want ondanks de vele miljoenen die hij als bedrijvendokter verdiende, weer uitgaf of na verloren rechtszaken moest terugbetalen, bleef Tapie in interviews hameren op zijn eenvoudige komaf. Hij is in 1943 geboren in een arbeidersmilieu in Parijs – vader in de bouw, moeder verpleegster. Na een beroepsopleiding elektrotechniek neemt hij als zanger een paar zeldzaam zoetsappige plaatjes op. Ze floppen en hij wordt televisieverkoper. Zijn grote zakelijke successen beginnen in de jaren tachtig als hij zich toelegt op het oplappen van noodlijdende bedrijven: hij koopt ze voor het symbolische bedrag van 1 Franse franc, maakt ze via rigoureuze reorganisaties weer winstgevend en verkoopt ze dan voor veel geld door.

Showman

Een van die bedrijven is La Vie Claire, al vroeg actief in biologische voeding. Als meervoudig Tour-de-France-winnaar Bernard Hinault een conflict krijgt met zijn ploegleider, begint Tapie rond Hinault een nieuwe wielerploeg die door het bedrijf gesponsord wordt. De ploeg rijdt op fietsen van het merk Look, ook door Tapie voor 1 franc gekocht en met fameus geworden pedalen nieuw leven ingeblazen. De ploeg van Hinault en Greg LeMond zou, met diepe zakken en een scherp gevoel voor publiciteit, het wielrennen en de Tour voor altijd veranderen. Iets soortgelijks gebeurt bij Olympique de Marseille, de kwakkelende volkse voetbalclub die Tapie in 1986, andermaal voor 1 franc, koopt en met dure topspelers in 1993 tot winst in de Champions League weet te brengen.

Showman Tapie is dan uitgegroeid tot een medialieveling, een veelgeziene gast die niet alleen over bijna alle onderwerpen een mening heeft, maar in het in zijn diepste vezels antikapitalistische Frankrijk in de kapitalistische jaren tachtig en negentig een zekere bewondering voor ondernemers, voor geld verdienen en ambitie weet over te brengen. Réussir sa vie (‘slagen in het leven’) luidt een van zijn boektitels (tevens een liedje tijdens een in 1985 opnieuw geflopte zangcarrière). Gagner (‘winnen’ of ‘geld verdienen’) is een andere bestseller. Zijn „ambitie, energie en enthousiasme waren een bron van inspiratie voor generaties Fransen”, schreef de Franse president Emmanuel Macron zondag in een verklaring. Macron, als hervormer en economisch liberaal schatplichtig aan Tapie, vergeleek hem treffend met de jonge hemelbestormer Rastignac uit de romans van Balzac.

Dat aspect zal ook François Mitterrand hebben aangetrokken toen hij Tapie eind jaren tachtig de landspolitiek introk. De socialistische president maakte de grofgebekte zakenman als minister van Grotestedenbeleid in 1992 verantwoordelijk voor de onrustige banlieue – bij uitstek het werkterrein van het Le Pen. „Als je vindt dat Le Pen een schoft is, dan zijn zijn kiezers dat ook”, zegt Tapie dat jaar – verfrissend botsend met de gangbare lijn om de ‘gewone man’ altijd gelijk te geven.

Mitterrand had weliswaar inmiddels de vrije markt omarmd, maar in de Parti Socialiste (PS) valt de keus niet goed. De critici zien hun gelijk bevestigd als Tapie na een paar maanden moet opstappen omdat een voormalige compagnon hem ervan beticht geld achterover te hebben gedrukt. Maar Tapie wordt vrijgepleit en keert snel terug. Het aanstormende PS-parlementslid François Hollande bekritiseert Mitterrands volharding: „De eerste keer was een vergissing, de tweede keer is een fout.”

Tapie betoogt in 1994 in de Assemblée Nationale tegen de opheffing van zijn parlementaire immuniteit. Foto Franck Fife/AFP

Want rond Tapie hing al langer een zweem van fraude en bedrog. Eind jaren zeventig raakte hij in opspraak omdat hij de voormalige Centraal-Afrikaanse dictator Jean-Bedel Bokassa had wijsgemaakt dat Justitie zijn Franse chateaus wilde confisqueren en dat hij ze dus beter, ver onder de marktwaarde, aan hem kon verkopen. Vele affaires volgden, waarbij die van de omkoping van spelers van voetbalclub Valenciennes in 1993 het meest bekend is geworden. Het leverde Tapie een celstraf op in de beruchte gevangenis Les Baumettes in Marseille.

Doorgestoken kaart

De affaire die de laatste jaren van zijn leven zou domineren begon al tijdens dat ministerschap in 1992. Om belangenverstrengeling te voorkomen liet hij de toenmalige staatsbank Crédit Lyonnais halsoverkop het door hem opgepoetste bedrijf Adidas verkopen.

Tapie kreeg de bodemprijs, maar later bleek dat de bank via buitenlandse constructies Adidas zélf gekocht had en het met flinke winst had doorverkocht. Jarenlang heeft Tapie hierover tegen de staat geprocedeerd. Pas tijdens het presidentschap van Nicolas Sarkozy leidde dat tot 403 miljoen euro aan schadevergoeding. Doorgestoken kaart, vond justitie toen Sarkozy was opgevolgd door François Hollande. Want Tapie steunde Sarkozy in de campagne van 2007. Een rechter oordeelde vorig jaar dat Tapie het volledige bedrag moet terugbetalen. Het laatste beroep zou komende woensdag dienen.