De coronaprotesten: iedere keer weer die tragische optochten waarmee de deelnemers zonder het zelf te weten hun eigen argumenten onderuithalen. Ze wanen zich in een dictatuur, maar in een beetje dictatuur gaat zo’n mars natuurlijk niet door. Het is carnaval. De mensen met een steekje los paraderen met hun gelijk door de stad. Dansend, zingend, schreeuwend, spugend op de QR-code.

Zondag sleepte iemand een galg door de Amsterdamse binnenstad, via Twitter begreep ik dat die bedoeld was voor minister Hugo de Jonge. Leve de democratie! Iedereen die het niet met ons eens is moet dood! Voor de andere wappies ook niet makkelijk lijkt me om met je principes voor, achter of naast een galg te lopen, maar de meesten hadden wel wat anders aan hun hoofd: geweigerd worden bij een bioscoop is ook niet leuk. Geweld wordt bij de coronaprotesten normaliter niet geschuwd, maar tussen die naar verluidt twintigduizend zat er zondag dus niet één die dacht: ik trap even die galg in elkaar.

Valt me van ze tegen.

Te veel respect voor ‘de symboliek’, want die galg moesten we symbolisch zien. De Jodensterren die ze dragen bedoelen ze ook symbolisch, de doodskist die de boeren nog niet zo lang geleden meetorsten naar het Malieveld was ook symbolisch. Die gedachtegang: het wordt de columnisten niet moeilijk gemaakt in deze tijd. Het maakt niet eens meer uit hoe je in de wedstrijd zit, je mag sowieso een penalty nemen op een leeg doel. Ik ben ook tegen galgen en doodskisten: eindelijk een mening waar (bijna) iedereen het mee eens is.

Ik denk bij zo’n galg altijd aan de maker.

Ik zie een schuur in Urk waar vader – ik denk heel erg dat de maker een ‘hij’ is – zijn zwarte gedachten vangt in een voorwerp. Een galg! Vijf latten, een stuk touw, een hamer en wat spijkers, meer had hij niet nodig. De kinderen roepen dat ze willen spelen, maar papa is nog niet klaar. Nog even een strop knopen.

Maar de fabricage kan natuurlijk ook in een HAT-eenheid in Zaandam of Heerlen gebeurd zijn. Klaar! Dan met de auto, galg in de achterbak naar Amsterdam.

Ik las laatst iets over verplichte sterilisatie van aantoonbaar slechte ouders, omdat kinderen ook recht hebben om er niet te hoeven zijn. Komt een geval als dit daarvoor ook in aanmerking?

Gewoon als symbool, zodat de rest weet dat er grenzen zijn.

