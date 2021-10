‘Sterkste man’ geveld door corona

Ook reuzen worden door corona geveld. Vorige week overleed sportschoolhouder, oud-bodybuilder en veelvoudig winnaar van ‘sterkste man’-wedstrijden Hans Schonewille op 62-jarige leeftijd.

Hij wordt een markante persoonlijkheid genoemd: eenvoudig, nuchter, sportief, openhartig, goedlachs, zorgzaam en sterk. En eigenzinnig. Schonewille was eigenaar van Fantastic Sports in Hoogeveen, de sportschool die hij al op zijn achttiende was begonnen, destijds in drie garageboxen van samen zestig vierkante meter groot.

De sportschool telt inmiddels ongeveer vijftienhonderd leden die op uitgebreide persoonlijke aandacht en begeleiding kunnen rekenen – volgens Schonewille zelf in tegenstelling tot de grote, goedkopere sportscholen die „geen kwaliteit” leveren en het vooral moeten hebben van slapende leden.

Waar het bij Schonewille om draaide was „bezieling, beleving en beweging”, vertelde hij vorig jaar in een lang interview op YouTube: „Alles wat je aandacht geeft, groeit.” Op zondag was de sportschool dicht. Een wekelijkse rustdag is heilzaam, daar was hij van overtuigd, mede om religieuze redenen. De kiem voor zijn groeiende geloof lag in 2007, toen een wervelstorm de sportschool zwaar beschadigde, hij de zaak maanden moest sluiten en vervolgens ook de economische recessie hem overviel. Hij besloot, op aanraden van zijn soulmate Piet Baarssen uit Urk, voormalig Sterkste Man van Nederland, zijn problemen „bij God neer te leggen”. Hij ging zich minder richten op sporters en meer op mensen met overgewicht die fitter en gezonder wilden leven en voor wie hij een speciaal afvalprogramma had ontwikkeld. Succes gegarandeerd. „Ik verkoop resultaat.” Sindsdien ging het hem goed. „Dat heb ik te danken aan de Grote Meester boven, die waakt over me.”

Zoons ook corona

Schonewille had een sterke mening over de coronamaatregelen van de overheid. Het is onbekend of hij was gevaccineerd. Zijn twee zoons hebben ook corona gekregen.

Vrienden kunnen zijn dood nauwelijks bevatten en zijn intens verdrietig. „Hij was een enorme inspirator”, vertelt sportschoolhouder Lenard Hakkers (57) uit Hardenberg. „Hij kon je motiveren. Als je in een dip zat en je kwam bij Hans weg, dan kon je de hele wereld weer aan. Dan dacht je: zo zwaar is het allemaal niet.”

De Haagse bodybuilder Willem Jonkman, bekend als ‘IJzeren Willem’, zat enkele weken geleden nog met hem te lunchen. Jonkman (68) was een van Schonewilles beste vrienden, een kameraadschap dat veertig jaar geleden begon toen Schonewille meer aan krachttraining wilde doen, alles over geschikte voeding wilde weten en daartoe negen jaar lang twee keer per week van Hoogeveen naar de sportschool van Jonkman in Den Haag reisde. „Die man gaat nooit meer uit m’n hart”, vertelt een diep bedroefde Jonkman. „Ik heb zo veel fijne herinneringen. We deelden de passie voor de krachtsport. Hij wilde als jongen bodybuilder worden. Later wilde hij sterkste man worden. Hij was heel gretig. Wat ik hem in het begin heb geleerd, is zonder twijfel, vastberaden en daadkrachtig te leven. Niet denken dat je iets niet kan als je het nog niet hebt geprobeerd, maar elk moment genieten van wie je bent en wat je doet.” Net als Jonkman had Schonewille geen hoge pet op van hedendaagse personal trainers die vooral theoretische kennis overdragen. Jonkman: „Wat onze generatie de mensen wil bijbrengen, is passie en gevoel. Trainen moet net zoiets zijn als vrijen met je partner, want met liefde gedijt alles.” Maar als ik tegenwoordig sommige jongens zie rauzen en gooien, dan zeg ik weleens: ze hebben de Kamasutra van voor tot achter gelezen maar ze hebben nog nooit seks gehad.”

Ook neef Ronald Hartman, eigenaar van het gelijknamige transportbedrijf, heeft met de dood van Schonewille „een maatje” verloren. Hartman (50) vertelt dat Schonewille regelmatig „puur voor de ontspanning” een vrachtwagen naar Scandinavië reed. „Hij was door de week op zijn sportschool een labrador: lief en aardig voor iedereen. Hij deed van alles. Hoeveel ouderen die medisch waren uitbehandeld hij wel niet heeft geholpen om uit een rolstoel te komen. Voor z’n rust deed hij in het weekeinde dan af en toe een ritje. Vond hij heerlijk.”

Vorig jaar zei Schonewille, terugkijkend op zijn leven, dat hij eigenlijk te lang sporter was gebleven en te laat een echte ondernemer was geworden. Zijn droom was tot op hoge leeftijd in de sportschool te staan en die uiteindelijk over te dragen aan zijn twee zoons. Dat eerste is hem niet gegund, het laatste misschien wel.