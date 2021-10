Sober feestje van jarige De Dijk op weidse podium Ziggo Dome

Pop De Dijk 40 jaar. Gehoord: 1/10 Ziggo Dome, Amsterdam. ●●●●●

Met een sober feestje vierde de Amsterdamse band De Dijk dit weekend twee keer zijn veertigste verjaardag. In een goeddeels uitverkochte, heropende Ziggo Dome - vrijdag was 75 procent van de maximale capaciteit van 17.000 bezoekers aanwezig - was het een onopgesmukt concert, zonder vuurwerk of gastzangers. Deze avond draaide om waar het al veertig jaar om draait: de muziek. De Dijk zwierde in een kleine tweeënhalf uur door het eigen oeuvre, waaraan sinds 1981 wordt gebouwd.

De jubileumshow van De Dijk is het eerste concert in de Ziggo Dome sinds maart 2020. Foto Andreas Terlaak

In de vroege jaren tachtig was de muziek nog beïnvloed door de sfeer van punk en new wave, later zouden soul en blues op de voorgrond komen. Vanaf het begin zong Huub van der Lubbe in het Nederlands. Zoals hij vrijdagavond opmerkte: „Mensen die er iets vanaf wisten, zeiden dat dat dom was. We zouden nooit een nummer-1 hit in Amerika krijgen.” Ze kregen gelijk, zei hij, zijn band had nooit een nummer-1 hit in Amerika gehaald. Maar ze hadden wel in Nederland, en andere plaatsen, veel plezier gehad.

Troef

De teksten zijn juist een van de troeven van de band. Van der Lubbe zegt wat veel anderen zeggen, maar net anders. Vrijdag werd geopend met het nieuwe ‘Goed Je Weer Te Zien’, een warmbloedige ballade, waarin het weerzien na anderhalf jaar eerder melancholisch klinkt dan feestelijk. „Hoe is het jou vergaan? Of moet ik dat niet vragen. Het komt er ook niet op aan”, zingt Van der Lubbe, begeleid door ruisende blazers en wrang knerpend gitaarspel. Met wijd gespreide armen leek hij iedere aanwezige aan te spreken.

Later volgde ‘Binnen Zonder Kloppen’, met daarin een van Van der Lubbe’s mooiste regels: „Ze kwam binnen zonder kloppen.” De woorden kunnen slaan op een geliefde, maar ook op muziek; op de sensatie van overrompeling dat een liedje of concert kan opleveren.

De Dijk bestaat 40 jaar en vierde dat met twee concerten in de Ziggo Dome. Foto Andreas Terlaak

Ingehouden stemming

Dat gevoel van overweldiging bleef vrijdagavond iets te lang uit. Voor het eerst stond De Dijk in de Ziggo Dome. Het podium is groot, ook voor acht muzikanten. En de afstand tot het publiek is groot. De muzikanten bleven ieder op de eigen plaats en ook Van der Lubbe beweegt weinig. Dit viel op, op het weidse toneel.

De combinatie met vooral trage nummers in het eerste uur, maakte de stemming ingehouden - al waren er muzikale hoogtepunten: de weelderig rinkelende piano en stoere saxofoon-solo in ‘Onderuit’, bijvoorbeeld. De feestelijkheid bloeide uiteindelijk op aan het eind en in de vele toegiften, bij nummers als ‘Als Het Golft’, ‘Wat Een Vrouw’. En lijflied ‘Nergens Goed Voor’, waarbij Van der Lubbe een reeks komische danspassen liet zien.