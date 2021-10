Retrogeluk van de collectieve herinnering met Dolly Dots

Reünieconcerten - wat een heerlijk voorspelbare categorie in de popmuziek toch. Bands die elkaar na jaren weer in de armen vallen, inclusief het in onmin geraakte bandlid. Oude hits blinkend opgepoetst. Soms een nieuw liedje. En hup, ondanks dat het echt voorbij was, tóch weer samen op pad voor de goedbetaalde reünie, voor de tieners van toen en hun kinderen. Zie The Police. Fleetwood Mac. Black Sabbath. Doe Maar.

Dus daar is ook de terugkeer van de Dolly Dots, de populairste meidengroep die Nederland ooit had. Angéla ‘Sjeel’ Kramer, Anita Heilker, Patty Zomer en Esther Oosterbeek, danseressen in het Tros Top 50-ballet, en Ria Brieffies (zangeres bij The Vips) en Angela Groothuizen (Howling Hurricane) lieten met hun getoupeerde haar, de petticoats en gekleurde blazers de jaren tachtig dansen op een ongelofelijk stroom discogetinte hitliedjes.

De breuk na tien jaar was hard, toen op 2 oktober 1988 in club Escape, Amsterdam. Maar hij leek na twee reünies (1998 en 2007) pas echt definitief met het overlijden van Ria, een van de sterkste stemmen, in 2009. Een gastoptreden van de vijf overige Dots bij de Toppers was in 2016 al een veeg teken van een comeback.

De Dolly Dots - Sisters On Tour Foto Senf Theaterpartners

Warm nostalgisch feestbad

En zo staan ze er weer. In rode jumpsuits – knappe zestigers nu – bovenaan de showtrap, klaar voor de plons in het warme, nostalgische feestbad van Sisters on Tour, door corona een jaar uitgesteld. De jaren tachtig synths huppelen als vanouds in opener ‘What a Night’ - destijds het laatste Dolly Dots-liedje waarmee vergeefs gehoopt werd op een internationale doorbraak. In Toppop-knaller ‘PS’ komen de discoklapjes weer op het baslijntje. Bij popliedjes ‘Radio’ („everybody listens to the radio”) en ‘Do Wah Diddy Diddy’ bijt het Nieuwe Luxor in Rotterdam gretig in de zoetigheid.

De hitmedleys zijn aanzuigende draaikolken vol retrogeluk, terwijl de Sven Hammond band hecht begeleidt en publiek de na al die jaren weifelende Dots-zang (alleen grande dame Angela is nog artiest) en haperende choreografietjes gul voor lief neemt. Wat nou rommelig – deze avond is vooral een collectieve herbeleving van pastelkleurige tienerjeugdherinneringen. Zeker als de Dots hun eigen schittermomentjes hebben en persoonlijke tragiek delen. Zoals de hersenbloeding van Esther („Ik leef nu in geleende tijd”) of de recente scheiding van Angela, waarbij ‘Give a Girl a Break’ het passende lijflied is.

Virtueel duet met Ria

De ode aan ontvallen zangzuster Rita is gevoelvol. Zeker het virtuele ‘duet’ ‘Dreaming of You’ met haarzelf op het scherm. En met Rita’s klassieker ‘All the Roses’ heeft Angela een sterke solo. Na de pauze staat de show sowieso steviger, de Dots winnen aan vertrouwen, zingen beter en bewegen losser over het podium en in post-corona-euforie, tussen het publiek.

Terwijl eerste hit ‘Tell It All About (Boys)’ (1979) halverwege geestig de nek om wordt omgedraaid – „daar zijn we nu te oud voor hoor” – is grootste hit ‘Love Me Just a Little Bit More’ de kroon op deze vrolijke, pretentieloze show. Zelfspot relativeert sowieso alles. Anita, die destijds als eerst de band verliet: „Sorry nog hoor. Maar dat was toch gek he dat ik eruit ging?”

Pop Dolly Dots – Sisters on Tour Gehoord: 1/10 Nieuwe Luxor Theater, Rotterdam. Tournee vanaf 9/10 (Scheldetheater, Terneuzen) t/m 13/2 (Carré, Amsterdam) ●●●●● Info: dollydots.com