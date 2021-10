‘Prominente zakenlieden, onder wie Hoekstra en topman ABN Amro, belegden via belastingparadijs’

Een Nederlandse groep van prominenten in de zakenwereld heeft jarenlang belegd via een belastingparadijs. Onder anderen president-commissaris Tom de Swaan van ABN Amro en demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra, op het moment van beleggen nog consultant bij McKinsey, zijn of waren mede-eigenaar van een brievenbusfirma gevestigd op de Britse Maagdeneilanden. Dat blijkt uit de zondag gepubliceerde Pandora Papers, een onderzoek van het collectief International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), waar onder meer het Het Financieele Dagblad en Trouw deel van uitmaken.

De club investeerde miljoenen euro’s in safariparken met een winstoogmerk in Tanzania en Kenia. Een trustkantoor op het Britse Isle of Man beheert de brievenbusfirma op de Britse Maagdeneilanden die hiervoor wordt gebruikt. Hoekstra heeft volgens het onderzoek zijn aandeel in de belegging, waar hij in 2009 instapte en zo’n 26.500 euro in stak, een week voor zijn aantreden als minister van Financiën in 2017 van de hand gedaan.

Goed doel

In een reactie aan het onderzoekscollectief zei Hoekstra nooit te hebben geweten wie de mede-eigenaren waren van de brievenbusfirma en ook niet dat deze gevestigd was in de Caraïben. Het rendement dat hij op de investering haalde, zo’n 18 procent, zou hij aan een goed doel gedoneerd hebben. De minister laat zondagavond op Twitter weten dat hij zich „steeds volledig gehouden” heeft „aan alle regels die er gelden voor bewindspersonen”. Over de locatie van de brievenbusfirma „had ik mij achteraf natuurlijk beter moeten verdiepen”, aldus Hoekstra.

President-commissaris van ABN Amro De Swaan zou momenteel nog steeds via de brievenbusfirma beleggen, evenals commissarissen Maarten Muller van Van Lanschot Kempen en Alexandra Schaapveld van de Franse bank Société Générale. Schaapveld was tot maart 2020 ook toezichthouder bij de Financierings-maatschappij voor Ontwikkelingslanden, de Nederlandse ontwikkelingsbank waarin de staat een meerderheidsbelang heeft.

Het beleggen in belastingparadijzen is juridisch toegestaan en bewijs van belastingontwijking door de Nederlandse zakenlieden heeft het collectief niet gevonden. Desalniettemin is het volgens verschillende hoogleraren die met de dagbladen spraken onwenselijk dat hooggeplaatste bankiers investeren in belastingparadijzen. „Het is klip en klaar: als je een belang hebt in een belastingparadijs en je moet beslissen over het beleid van de bank over belastingparadijzen, dan is sprake van (de schijn van) belangenverstrengeling”, zegt Leo Huberts, emeritus hoogleraar bestuurskunde, tegen FD en Trouw.

Panama Papers

Beleggen via belastingparadijzen gaat vaak via trustkantoren die gespecialiseerd zijn in het opzetten van financiële en juridische constructies waarbij het moeilijk te achterhalen is van wie het daar ondergebrachte vermogen is. Zulke offshoreconstructies zijn veelal bedoeld om weinig belasting te betalen en zijn niet per definitie strafbaar. Toch worden ze vaak gebruikt om vermogen te verhullen en om zwart geld te laten verdwijnen - wat wél strafbaar is.

Onderzoekscollectief ICIJ bekeek voor dit onderzoek bijna twaalf miljoen belastingdocumenten van over de hele wereld, waaronder gelekte e-mails, inschrijfformulieren en contracten. Ook documenten uit andere belastingparadijzen, zoals de Seychellen en Panama, werden onderzocht. Wereldwijd bogen 600 journalisten uit 115 landen zich over de documenten. De Pandora Papers omvatten ook onderzoek naar offshoreconstructies gebruikt door zeker 35 wereldleiders, onder wie huidige en voormalige presidenten, premiers en staatshoofden. De financiën van zeker driehonderd gezagsdragers, onder wie rechters en ministers, zijn ook onderzocht.

Uit het onderzoek zou bijvoorbeeld blijken dat onder meer de Jordaanse koning Abdullah II voor 100 miljoen dollar (86,2 miljoen euro) vastgoed bezit in steden als Londen en Washington. De Tsjechische premier Andrej Babis zou via een offshoreconstructie een huis in Frankrijk hebben gekocht voor 22 miljoen dollar en de familie van de Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev zou voor 400 miljoen dollar aan bezitting in het VK hebben.

Hetzelfde onderzoekscollectief is bekend van de in 2016 gepubliceerde Panama Papers. Daarbij werd onthuld via welke constructies het geld van de rijken en machtigen der aarde stroomde. Veel banken deden besloten het beleggen in brievenbusfirma’s in belastingparadijzen in de ban te doen na het verschijnen van de Panama Papers.