Oud-voorzitter Olympique Marseille Bernard Tapie overleden

Voormalig voorzitter van voetbalclub Olympique Marseille Bernard Tapie is zondag op 78-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de familie van Tapie zondag bekendgemaakt aan de Franse nieuwszender BFMTV. De zakenman leed al vier jaar aan maagkanker. De familie heeft laten weten dat Tapie begraven wordt in Marseille, „zijn geliefde stad”.

De Franse zakenman werd onder meer bekend door zijn ministerschap onder premier Pierre Bérégovoy in 1992. Daarnaast was hij voorzitter van voetbalclub Olympique Marseille van 1986-1994. Tijdens zijn bewind won de club de landstitel en de Champions League. In 1993 werd Tapie echter beschuldigd van wedstrijdfraude, waardoor de club teruggezet werd naar de tweede divisie.

De Fransman was ook eigenaar van de wielerploeg La Vie Claire, waarmee hij twee keer de Tour de France won. Zowel in 1985 als 1986 behaalde de ploeg de eerste plaats, eerst met Bernard Hinault en een jaar later met Greg LeMond. Verschillende bekende renners reden voor La Vie Claire, onder wie de Nederlander Jacques Hanegraaf. In 1991 werd de ploeg opgeheven.

Tapie werd in 2000 veroordeeld wegens belastingontduiking en heeft daardoor een aantal maanden achter de tralies gezeten. Daarnaast liep er nog een hoger beroep van de Adidas-affaire, waarin de zakenman verdacht werd van „verduistering van openbare middelen”. In 2019 werd hij vrijgesproken, omdat volgens de rechtbank niet kon worden aangetoond dat hij fraude had gepleegd. Het Openbaar Ministerie ging daarop in beroep, maar vanwege uitzaaiingen van maagkanker kon Tapie al sinds mei niet meer op hoorzittingen verschijnen.

