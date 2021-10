Ook het erelid kan weer genieten van SC Cambuur

Speciaal voor de gelegenheid heeft Anno Gersjes zijn zondagse kleren aangetrokken. Gestreken pantalon, colbert met ruitdessin en een bijpassende lichtblauwe stropdas. Op zijn revers, half verscholen onder de dikke jas die hem beschermt tegen de regen die van het tribunedak af klettert, blinkt een goudkleurige speld met het logo van de voetbalclub waarvan hij vandaag eindelijk weer een wedstrijd gaat bezoeken, zijn geliefde SC Cambuur.

De oud-voorzitter is lid van het eerste uur (1964) en mag zich sinds dertig jaar ook erelid van de eredivisieclub uit Leeuwarden noemen. Toch is hij anderhalf jaar niet bij de club geweest. Het bekende verhaal: Covid-19.

Terwijl hij zich toelegde op andere hobby’s en zijn vrije tijd onder meer besteedde aan een bouwpakket van een Fries schuitje, kroop de tijd voorbij zonder dat de gewezen vliegtuigtechnicus naar het voetballen kon gaan. In de tussentijd was er wel publiek welkom, maar veel minder en met te veel restricties voor een negentigplusser als hij. Hij kon zijn energie wel beter benutten dan aan testen voor toegang, hoe graag hij ook naar zijn stek op de tribune verlangde. De opwinding voor een wedstrijd. Praatjes met bekenden. Het clublied dat door de speakers galmt en alle Leeuwardenaren doet meezingen. „…en we hewwe een woanskip en ut leid an de Singel, en we hewwe een Arkje, ’t is ons ideaal.” Gersjes heeft het allemaal enorm gemist.

Maar nu mag hij dus weer. Zijn zoon heeft hem opgehaald en nadat ze de rollator in de achterbak hadden gedeponeerd, gingen ze op weg. Richting de vier brandende lichtmasten in Oud-Oost, vier stalen gevaartes die zich verheffen boven de omliggende volksbuurt. Ze staan er nog steeds, net als het stadion. Al jaren liggen er plannen en tekeningen voor het nieuwe stadion, maar er wordt intussen al zolang over vergaderd dat de kans steeds kleiner wordt dat oud-voorzitter Gersjes ooit nog voet zet in het gedroomde onderkomen van de huidige generatie opvolgers in het bestuur.

Bij de ingang ontfermen medewerkers van de club zich meteen over hem. Een gastvrouw neemt de begeleiding over van zijn zoon en leidt hem naar een stoel aan de bestuurstafel op de tweede verdieping, tussen de sponsoren, genodigden en lokale hoogwaardigheidsbekleders. Een kwartier voor de aftrap wordt hij vervolgens weer naar zijn rollator geleid om zijn vaste stek op de tribune op te zoeken. Hij zat altijd op het ereterras, op een stoel hoog op de tribune met het beste zicht, maar die plekken zijn alleen met een trap bereikbaar. „Dat red ik niet meer. Ik heb toen tegen de club gezegd dat ze mijn plek konden verkopen. Verdient Cambuur er weer wat aan.”

Buitenplatform

Via de lift wordt hij naar de middelste ingang op de hoofdtribune geleid. Daar hebben ze op het buitenplatform een stoel voor hem neergezet, zijn vaste stek tijdens thuiswedstrijden. Niet veel later ontstaat er een oploopje van bekenden die hem even de hand willen schudden. „We zijn hier net een familie met elkaar”, zegt de gastvrouw die hem heeft begeleid.

Een familie. Dat is ook hoe trainer Henk de Jong naar zijn club kijkt. Want een voetbalwedstrijd, vindt hij, moet voor iedereen in het stadion een belevenis zijn. Voor hem, voor zijn spelers, maar zeker voor de ruim tienduizend mensen die een kaartje kopen om zijn elftal te zien aanvallen. Van de ruige jongens op de Noordtribune tot de sponsors op de hoofdtribune, die gemeen hebben dat ze de scheidsrechter even hard vervloeken wanneer Cambuur ogenschijnlijk onrecht wordt aangedaan. Heerlijk vindt De Jong het, dat Leeuwarder temperament.

„Henk is een mensenmens”, zegt Gersjes. Hij steekt zijn duim omhoog om duidelijk te maken hoeveel respect hij heeft voor de man die Cambuur in 2021 weer terug in de Eredivisie bracht. Diens offensieve speelstijl, vol pit, wordt gewaardeerd. Dat Cambuur met die speelwijze tegen een monsternederlaag aanliep bij Ajax? „Ach”, zegt een grijzende seizoenkaarthouder. „Beter één keer met 9-0 verliezen dan negen keer met 1-0.”

Calvin Mac-Intosch van Cambuur (rechts) in duel met Albert Gudmundsson van AZ. Foto Ed van de Pol/ANP

Deze middag, tegen AZ, wordt eerst stilgestaan bij de dood van een van Cambuurs oprichters, Jan Prange, die wordt geëerd met een minuut applaus. „Jan miste geen wedstrijd”, memoreert Gersjes. Confronterend is het ook. Weer een negentiger als hijzelf die de club ontvalt. Zouden ze bij hem ook zo hard klappen?

Cambuur staat inmiddels met 2-0 achter als Gersjes vlak voor rust zijn plek verlaat. Precies in de veertigste minuut, zoals hij dat anderhalf jaar geleden voor het laatst heeft gedaan. Die vijf minuten gebruikt hij om de drukte voor te zijn als hij naar de bestuurstafel schuifelt. Hij is een man van routines, voor wie meteen een glaasje port wordt neergezet als hij zijn rollator in de hoek naast de bar heeft geparkeerd.

Waardering

„Kijk daar sta ik”, zegt hij, met zijn rimpelige vingers wijzend naar de wand achter hem, die volhangt met actiefoto’s uit het zwart-wittijdperk en portretten van bekende clubmensen. Op de foto wordt hij geflankeerd door een tiental andere oud-bestuursleden van de club. „Als je het doet voor de waardering, moet je er nooit aan beginnen”, zegt hij over de jaren dat hij in het bestuur zetelde. Het was een tijd dat Cambuur financieel krap zat en ze moesten schrapen om de club op de been te houden. De waardering, in de vorm van zijn erelidmaatschap, kwam pas later, na alle slapeloze nachten.

„Potverdikkie”, zegt een man die hem even liefdevol bij zijn schouders pakt. „Je bent er weer.”

Vijf minuten na de pauze beweegt Gersjes zich weer naar zijn plaats op de tribune. De stemming wordt daar al snel somberder wanneer Jordi Clasie na een uur voetballen de 0-3 binnenschiet voor AZ. De wedstrijd is gespeeld, hoewel Cambuur nog wel één keer zal scoren.

Een nederlaag of niet, voor erelid Gersjes was het een voetbalmiddag als vanouds. De lust voor een goede voetbalwedstrijd is niet aan leeftijd gebonden, dat heeft hij op zijn oude dag wel geleerd. En het mooie was, dat de mensen hém ook hadden gemist.